Online bezahlt, keine Ware: Oststeirer wegen Betrugs verurteilt

Ein Onlinekauf endet vor Gericht: Ein Mann bezahlt für Elektronik, doch die Lieferung bleibt aus. Jetzt musste sich der Verkäufer wegen Betrugs in der Steiermark verantworten.

Ein 44-jähriger Mann aus der Oststeiermark bot über eine Verkaufsplattform zwei Lautsprecher zum Kauf an. Ein Interessent überwies 110 Euro, wartete danach jedoch vergeblich auf die Lieferung. Nachdem keine Ware eintraf und auch die Kommunikation stockte, wandte sich der Käufer an die Polizei.

Verzögerung sorgt für Zweifel

Vor Gericht erklärte der Angeklagte, dass persönliche Probleme den Versand verzögert hätten. Er verwies auf familiäre Belastungen, die ihn stark beansprucht hätten, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Dennoch blieb unklar, warum die Ware nicht rechtzeitig verschickt wurde und weshalb der Käufer keine Rückmeldung erhielt.

Auffälliges Verhalten bei Kommunikation

Im Verfahren wurde auch das Kommunikationsverhalten des Verkäufers thematisiert. Während er auf Nachrichten zum konkreten Verkauf nicht reagierte, antwortete er in einem anderen Fall auf eine Anfrage zu einem weiteren Inserat. Das sorgte beim Gericht für Zweifel an der Darstellung des Angeklagten. Das Bezirksgericht Weiz kam zu dem Schluss, dass es sich um Betrug handelt. Der 44-Jährige wurde zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt. Erschwerend wirkte sich aus, dass bereits frühere einschlägige Verurteilungen vorlagen.