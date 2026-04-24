Steirische Gemeinde atmet auf: Nahversorgung jetzt gesichert

Monatelang mussten die Bewohner von Klöch ohne Supermarkt, Café und Post auskommen. Jetzt gibt es endlich gute Nachrichten: Im Juni kehrt die Nahversorgung zurück und mit ihr ein wichtiger Treffpunkt für den ganzen Ort.

Der Jahresbeginn brachte für die Marktgemeinde Klöch eine spürbare Lücke. Mit der Schließung eines Nahversorgers im Jänner verschwand nicht nur ein Geschäft, sondern gleich mehrere zentrale Angebote aus dem Ortskern. Auch das Café sowie der Postpartner mussten schließen. Für viele Bewohner bedeutete das längere Wege und weniger Möglichkeiten für Begegnungen im Alltag.

Lösung nach intensiver Suche

Nach mehreren Monaten der Suche ist nun eine Nachfolge gefunden. Mit Unterstützung aus der Wirtschaft konnte eine neue Betreiberin gewonnen werden, die gleich mehrere Funktionen übernehmen wird. Ab Juni eröffnet ein neuer „Nah & Frisch“-Markt im Ort. Gleichzeitig sollen auch das Café und die Poststelle wieder in Betrieb gehen.

Neue Kauffrau bringt frischen Schwung

Die künftige Betreiberin Melisa Vagner aus Feldbach kommt aus der Region und will mehr als nur einen Nahversorger führen. Ihr Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Einkaufen, Kaffee trinken und soziale Begegnung wieder zusammenkommen, berichten mehrere Medien. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Familie. Gemeinsam soll der neue Standort nicht nur die Grundversorgung sichern, sondern auch das Ortsleben beleben.

Große Bedeutung für die Gemeinde

Für die Gemeinde ist die Rückkehr dieser Angebote ein wichtiger Schritt. Gerade für ältere Menschen oder weniger mobile Bewohner ist ein funktionierender Ortskern entscheidend. Bevor die Türen im Juni öffnen, stehen noch Umbauarbeiten an. Ziel ist es, den Standort modern und einladend zu gestalten. Die Vorfreude im Ort ist bereits spürbar, viele hoffen, dass der neue Markt langfristig bestehen bleibt.