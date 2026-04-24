58-jähriger Trainer vergeht sich an 13-Jähriger und filmt dabei

Nach monatelangen Ermittlungen ist im Tiroler Missbrauchsfall rund um einen ehemaligen Trainer nun ein Urteil gefallen. Der 58-Jährige soll sich über längere Zeit an einer 13-Jährigen vergangen haben.

Besonders belastend für das Opfer, das auch nebenan wohnte, war laut den Erhebungen, dass einzelne Situationen unter anderem auf der Toilette des Vereins, gefilmt wurden.

Besonders belastend für das Opfer, das auch nebenan wohnte, war laut den Erhebungen, dass einzelne Situationen unter anderem auf der Toilette des Vereins, gefilmt wurden.

Am Landesgericht Innsbruck musste sich jetzt ein 58-jähriger Steirer verantworten. Laut Anklage soll er über einen längeren Zeitraum hinweg eine damals 13-jährige Jugendliche missbraucht haben. Das Gericht sprach ein Urteil von zwei Jahren und zehn Monaten Haft aus. Die Entscheidung ist derzeit noch nicht rechtskräftig.

Ermittlungen bringen Details ans Licht

Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass es über mehrere Monate hinweg zu Übergriffen gekommen sein soll. Besonders belastend für das Opfer, das auch nebenan wohnte, war laut den Erhebungen, dass einzelne Situationen unter anderem auf der Toilette des Vereins, gefilmt wurden. Im Verfahren wurde zudem thematisiert, dass die Jugendliche in Sorge lebte, diese Aufnahmen könnten weitergegeben werden. Das Mädchen bat den Mann mehrmals die Videos zu löschen, doch dieser wollte die „schönen Erinnerungen“ behalten.

Lange Zeit der Belastung

Für das Opfer war die Situation offenbar über längere Zeit hinweg kaum zu bewältigen. Erst als die psychische Belastung zu groß wurde, vertraute sich die Jugendliche einer nahestehenden Person an. Daraufhin wurden die Behörden eingeschaltet und die Ermittlungen aufgenommen. In weiterer Folge kam es zur Anklage und nun zum Urteil. Im Prozess räumte der Mann Teile der Vorwürfe ein. Im Laufe des Prozesses zeigte sich der Angeklagte teilweise geständig. Das Gericht verhängte schließlich eine Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten. Das Urteil wurde angenommen, ist jedoch noch nicht rechtskräftig.