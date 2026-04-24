Bis zu 24 Grad: Steirer erwartet sonniger Frühlingssamstag

Perfektes Ausflugswetter steht bevor: Die Steirer dürfen sich am Samstag auf strahlenden Sonnenschein und außergewöhnlich milde Temperaturen freuen. Die Höchstwerte klettern auf bis zu 24 Grad.

Bereits am Freitag strahlte die Sonne in der Steiermark vom Himmel und auch am Samstag erwartet uns ein echtes Traumtagerl. „Nur dünne Wolken in hohen Schichten dekorieren den Himmel, trüben den Sonnenschein aber kaum“, betonen die Meteorologen der Geosphere Austria. Hinzu kommen Höchstwerte zwischen 19 und 24 Grad. Einem Ausflug in die Natur steht somit nichts im Wege.