Alpinunfall in Tragöß: 58-Jährige bei Bergtour schwer verletzt

Bei einer Wanderung in Tragöß ist es am Freitag zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 58-jährige Frau geriet beim Abstieg auf einen unmarkierten Weg, verlor die Orientierung und stürzte im steilen Gelände mehrere Meter ab.

Die 58-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung war alleine auf der beliebten Messnerin unterwegs. Beim Abstieg entschied sie sich für einen unmarkierten Weg, der zwar in Karten eingezeichnet ist, jedoch als anspruchsvoll gilt. Gegen 13.20 Uhr dürfte sie die Orientierung verloren haben. In weiterer Folge kam es im schwierigen Gelände zum folgenschweren Sturz: Die Frau stürzte mehrere Meter talwärts.

Schwer verletzt: Notruf selbst abgesetzt

Trotz ihrer Verletzungen gelang es der Wanderin, selbstständig einen Notruf abzusetzen. Dieser Umstand dürfte entscheidend gewesen sein, um rasch Hilfe zu erhalten. Die Einsatzkräfte reagierten umgehend: Mitglieder der Bergrettung Tragöß machten sich auf den Weg zur Unfallstelle. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte von der Bergrettung aus dem unwegsamen Gelände zu einer geeigneten Stelle gebracht. Von dort aus konnte sie vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 aufgenommen und ins LKH Graz geflogen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2026 um 22:13 Uhr aktualisiert