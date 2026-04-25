„Frag den Kommissar“: 170 Schüler stellten EU-Kommissar Brunner zur Rede

Wenn Jugendliche den EU-Kommissar direkt befragen können, wird Europa plötzlich konkret und zeigt, warum Mitreden so wichtig ist.

Wenn Jugendliche den EU-Kommissar direkt befragen können, wird Europa plötzlich konkret und zeigt, warum Mitreden so wichtig ist.

Der Veranstaltungssaal am Flughafen Graz-Thalerhof war am Freitag, dem 24. April 2026, bis auf den letzten Platz gefüllt. Rund 170 Schüler aus acht Grazer Schulen nutzten die Chance, beim EU-Jugenddialog „Frag den Kommissar“ dabei zu sein. Das Format, initiiert von EU-Kommissar Magnus Brunner, wurde damit erstmals in der Steiermark umgesetzt. Ziel ist es, junge Menschen direkt einzubinden und europäische Politik verständlich zu machen. Statt trockener Theorie stand der persönliche Austausch im Mittelpunkt – Fragen stellen ausdrücklich erwünscht.

Direkter Austausch mit Brunner

EU-Kommissar Magnus Brunner zeigte sich vom Interesse der Jugendlichen beeindruckt. „Desinteresse an Politik ist einer der größten Feinde unserer Demokratie“, betonte er im Gespräch. Gerade deshalb sei der direkte Dialog so wichtig. Die Schülerinnen und Schüler erhielten Einblicke in die Arbeit der Europäischen Kommission und konnten aktuelle Themen offen ansprechen. Brunner machte deutlich, dass Europas Zukunft eng mit der jungen Generation verbunden ist: „Die Zukunft Europas liegt immerhin in den Händen unserer Jugend und beginnt in den Ländern und Regionen.“

Khom betont Bedeutung der EU

Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) nahm am Jugenddialog teil – direkt nach ihrer Rückkehr von einer Delegationsreise aus China. Als Europa-Referentin des Landes Steiermark unterstrich sie die zentrale Rolle der EU für die Region. „Die Europäische Union ist nicht bloß ein politisches Bündnis, sie steht für Stabilität, offene Märkte und echte Chancen für den Wirtschaftsstandort“, erklärte Khom. Besonders für die Steiermark sei der internationale Austausch entscheidend. Ihr Appell an die Jugendlichen: „Die Europäische Union geht uns alle an.“

©Land Steiermark/Robert Binder Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom und EU-Kommissar Magnus Brunner diskutierten mit 170 Schülerinnen und Schülern.

Fragen, Quiz und neue Einblicke

Neben der Diskussion sorgte auch ein Europa-Quiz für Abwechslung. In fünf Fragen konnten die Jugendlichen ihr Wissen unter Beweis stellen. Unterstützt und moderiert wurde die Veranstaltung von der Vertretung der Europäischen Kommission in Wien sowie von EUROPE DIRECT Steiermark. Der Fokus blieb jedoch klar: zuhören, nachfragen und verstehen. Genau das machte den Dialog für viele greifbar.

Schulen aus ganz Graz dabei

Teilgenommen haben Schülerinnen und Schüler aus dem Akademischen Gymnasium Graz, dem BORG Dreierschützengasse, BG/BRG Lichtenfels, BRG Körösi, Gymnasium Sacré Coeur, BG/BRG Kirchengasse, der HLW Schrödinger sowie dem BG Carnerigasse. Sie alle nutzten die seltene Gelegenheit, europäische Politik nicht nur zu hören, sondern aktiv mitzugestalten.