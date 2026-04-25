Arbeitskollege fährt mit Gabelstapler über Fuß

Ein Arbeitsunfall in St. Martin im Sulmtal (Bezirk Deutschlandsberg) endete Freitagabend für einen 30-Jährigen im Krankenhaus: Er geriet mit dem Fuß unter einen Gabelstapler und wurde ins UKH Graz gebracht.

In St. Martin im Sulmtal (Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark) ist es am Freitag, dem 24. April 2026, zu einem Arbeitsunfall gekommen. Gegen 22 Uhr war ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg damit beschäftigt, einen Zwangsmischer mit einem Gabelstapler zu bedienen. Die Situation wirkte zunächst wie ein routinierter Arbeitsablauf, doch dann passierte das Unglück.

Fuß unter Gabelstapler geraten

Neben dem 47-Jährigen befand sich ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz. Laut bisherigen Informationen dürfte der Staplerfahrer nicht bemerkt haben, dass sich der Fuß seines Kollegen unter dem Fahrzeug befand, als er den Gabelstapler absenkte. In diesem Moment geriet der Fuß des 30-Jährigen unter die Maschine. Durch den Vorfall erlitt der 30-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er ins UKH Graz gebracht.