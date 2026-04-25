Auto überschlägt sich – Lenker in Wrack eingeklemmt

Heftiger Unfall in der Südoststeiermark: In Obergnas hat sich ein Wagen überschlagen und blieb am Dach liegen. Der Lenker war eingeklemmt und musste von Einsatzkräften befreit werden.

In der Nacht auf Samstag, den 24. April 2026, ist es auf der L212, der Höllgrundstraße, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 22.30 Uhr war ein Wagen zwischen Obergnas und Gnas unterwegs, als er in einer Linkskurve plötzlich von der Fahrbahn abkam. Warum es dazu kam, ist derzeit noch unklar. Der Wagen rammte zwei Verkehrszeichen und geriet anschließend in einen Entwässerungsgraben.

Fahrzeug überschlägt sich

Im Graben kam es dann zum Überschlag: Das Auto blieb schließlich am Dach liegen. Für den Lenker hatte das schwerwiegende Folgen, er wurde im Fahrzeug eingeschlossen und konnte sich nicht selbst befreien. Die Situation erforderte ein rasches Eingreifen der Einsatzkräfte. Die Feuerwehren Obergnas und Grabersdorf rückten aus und arbeiteten eng mit Notarzt und Rotem Kreuz zusammen. Insgesamt standen 23 Feuerwehrleute im Einsatz. Gemeinsam gelang es ihnen, den eingeklemmten Lenker aus dem Wrack zu befreien und medizinisch zu versorgen.

©BFVFB/C. Karner | Einsatzkräfte befreiten den eingeklemmten Lenker aus dem schwer beschädigten Wagen.

Verletzter ins Krankenhaus gebracht

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte in das LKH Feldbach eingeliefert. Über die Schwere der Verletzungen liegen keine näheren Informationen vor. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die L212 für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Polizei war ebenfalls im Einsatz und hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.