Waldbrand im Lesachtal: Steirische Feuerwehr brachte Spezialgerät

Im Lesachtal kämpften hunderte Kräfte gegen einen Waldbrand. Auch aus der Steiermark rückte Unterstützung an - nach stundenlanger Anfahrt und mit speziellem Lösch-Equipment.

Ein Waldbrand östlich von Maria Luggau sorgte seit Freitag für einen Großeinsatz im Lesachtal gesorgt. Das Feuer breitete sich rasch aus und erfasste laut Schätzungen eine Fläche von 70 bis 80 Hektar – das entspricht rund 84 Fußballfeldern. Vor allem das steile Gelände erschwerte die Löscharbeiten massiv. Einsatzkräfte aus mehreren Bundesländern standen im Dauereinsatz.

©Warmuth Matthias | Der Waldbrand im Lesachtal breitete sich auf bis zu 80 Hektar aus, hunderte Kräfte standen im Einsatz.

Unterstützung aus der Steiermark

Neben Kräften aus Kärnten, Osttirol und weiteren Bundesländern war auch die Feuerwehr aus der Steiermark angerückt. Die Feuerwehr der Stadt Kapfenberg hatte dafür eine rund achtstündige Anfahrt auf sich genommen. „Mit im Gepäck haben Sie einen Löschbehälter „Semat 3000″ mit 3000L Fassungsvermögen“, so die Feuerwehr der Stadt Kapfenberg. Das Spezialgerät kam bei den Löscharbeiten zum Einsatz.

Großeinsatz auch aus der Luft

Am Samstag waren vier Polizeihubschrauber aus Kärnten, Tirol und Salzburg sowie zwei Hubschrauber des Bundesheeres im Einsatz gestanden. Rund 210 Feuerwehrleute von 21 Freiwilligen Feuerwehren bekämpften die Flammen. Mit Einbruch der Dunkelheit waren die Löschflüge aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt worden, während am Boden weitergearbeitet wurde.

Vorsichtiger Optimismus vor Ort

Am Samstagmorgen hatte eine Stabsbesprechung stattgefunden. Bürgermeister Bernhard Knotz verschaffte sich einen Überblick über die Lage. „Im ersten Eindruck bin ich vorsichtig optimistisch, dass es sich etwas beruhigt hat“, erklärte er im Gespräch gegenüber 5 Minuten. Gleichzeitig blieb die Situation angespannt, da die weitere Entwicklung stark von den Windverhältnissen abhängig war.

Häuser geschützt – keine Verletzten

Über Nacht war im Bereich Promeggen eine Brandwache eingerichtet worden, um Gebäude zu sichern. Diese galten weiterhin als geschützt. Verletzt wurde niemand. „Ich bin froh und dankbar für die Unterstützung aller Mannschaften auch aus den anderen Bundesländern“, betonte Knotz.