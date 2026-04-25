Fellows Ride Graz: Biker setzen wieder Zeichen gegen Depression

Am 30. Mai wird es laut in Graz: Hunderte Biker fahren beim Fellows Ride durch die Steiermark, nicht nur aus Leidenschaft, sondern um ein Zeichen gegen Depression und für mehr Offenheit bei psychischer Gesundheit zu setzen.

Am 30. Mai 2026 wird es laut in Graz: Bereits zum vierten Mal steigen hunderte Bikerinnen und Biker auf ihre Motorräder, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Im Mittelpunkt steht ein Thema, das viele betrifft und trotzdem oft verschwiegen wird – Depression. Der Fellows Ride Graz verbindet das Gefühl von Freiheit auf zwei Rädern mit einer klaren Botschaft: Psychische Gesundheit geht uns alle an. Wer mitfährt, fährt nicht nur eine Strecke, sondern auch für Menschen, die täglich kämpfen, still leiden oder sich alleine fühlen.

Ausfahrt mit klarer Botschaft

Nach der Kundgebung am Grazer Hauptplatz wird die gemeinsame Ausfahrt selbst zum sichtbaren Statement. Gefahren wird mit offenem Visier und mit dem Ziel, Aufmerksamkeit zu schaffen und Spenden zu sammeln. Unterstützt wird die Organisation WEiL – Weiter im Leben, die suizidgefährdeten Kindern und Jugendlichen neuen Mut gibt. Jeder gefahrene Kilometer steht dabei für Zusammenhalt und Unterstützung.

©Fellows Ride Graz Mit ihren Motorrädern machen Teilnehmer in der Steiermark auf das Tabuthema Depression aufmerksam.

Gänsehaut am Red Bull Ring

Die Route führt 2026 zu einem besonderen Ziel: dem Red Bull Ring in Spielberg. Der Zieleinlauf auf einer der bekanntesten Rennstrecken Europas sorgt für Emotionen und symbolisiert, worum es beim Fellows Ride geht – Bewegung, Sichtbarkeit und Hoffnung. Die gemeinsame Fahrt endet dort, wo normalerweise Motorsport im Mittelpunkt steht, diesmal aber ein gesellschaftlich wichtiges Thema.

Tabu brechen, Hilfe stärken

Depression betrifft Millionen Menschen, dennoch herrschen oft Schweigen und Unsicherheit. Genau hier setzt der Fellows Ride an. Mehr Offenheit, mehr Hilfsangebote und mehr gegenseitige Unterstützung sind die zentralen Forderungen. Denn Veränderung beginnt dort, wo Menschen sichtbar werden und gemeinsam Haltung zeigen.

„Wir fahren für Menschen, die täglich kämpfen“

Organisator Michael Krist von Motorradland Austria bringt es auf den Punkt: „Wir fahren für Menschen, die täglich kämpfen. Für alle, die sich alleine fühlen. Motorradfahren verbindet und genau dieses Gefühl von Gemeinschaft soll Mut machen!“ Der Fellows Ride Graz ist Teil einer internationalen Bewegung und lädt alle Bikerinnen und Biker ein, gemeinsam ein Zeichen zu setzen – für Aufmerksamkeit, für Hilfe und für das Leben.

©Fellows Ride Graz Organisator Michael Krist ruft mit dem Fellows Ride in Graz zu mehr Offenheit im Umgang mit Depression auf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.04.2026 um 12:11 Uhr aktualisiert