31.200 Gäste bei Langer Nacht der Forschung in der Steiermark

In Graz, Leoben, Kapfenberg und Weiz war gestern richtig was los: Tausende Steirer tauchten bei der Langen Nacht der Forschung in spannende Projekte ein und blickten hinter sonst verschlossene Türen.

So viele Menschen wie selten wollten wissen, wie Forschung in der Steiermark wirklich funktioniert und konnten dabei selbst entdecken, staunen und mitreden.

So viele Menschen wie selten wollten wissen, wie Forschung in der Steiermark wirklich funktioniert und konnten dabei selbst entdecken, staunen und mitreden.

31.200 Besucher zog es am 25. April zu insgesamt 56 Standorten in der Steiermark. Mit 418 Erlebnisstationen wurde in Graz, Leoben, Kapfenberg und Weiz ein breites Programm geboten. Von Beginn an war das Interesse groß: Menschen jeden Alters nutzten die Chance, Forschung hautnah zu erleben. Viele Stationen waren durchgehend gut besucht, Gespräche mit Expertinnen und Experten inklusive. Der Blick hinter die Kulissen machte den Abend für viele zu etwas Besonderem.

Ein Blick hinter verschlossene Türen

Was sonst verborgen bleibt, wurde an diesem Abend zugänglich gemacht. Labore, Werkstätten und Forschungsabteilungen öffneten ihre Türen, etwa bei Unternehmen wie AVL, AT&S, Knapp, Andritz, Siemens oder voestalpine. Besucher konnten Experimente verfolgen, selbst ausprobieren und direkt Fragen stellen. Gerade diese Nähe zur Praxis sorgte für großes Staunen. Viele nutzten die Gelegenheit, sich intensiver mit Themen auseinanderzusetzen, die im Alltag oft abstrakt wirken.

Von Medizin bis Weltraum

Das Themenspektrum war breit gefächert: Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Energie, Umwelttechnik sowie Gesundheit und Medizin standen im Fokus. Besonders gefragt waren Einblicke in die Altersforschung an der Med Uni Graz. Ebenso zog eine Reise durch das Universum am Institut für Weltraumforschung der ÖAW zahlreiche Interessierte an. Die Vielfalt zeigte, wie stark und breit aufgestellt die Forschungslandschaft in der Steiermark ist.

Bedeutung für die Zukunft

Wissenschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer betont: „Ich freue mich sehr, dass auch heuer wieder so viele Besucher bei der Langen Nacht der Forschung in der Steiermark waren und einen Blick hinter die Kulissen geworfen haben. Wir können damit einerseits die herausragenden Leistungen unserer Forscherinnen und Forscher vor den Vorhang holen und andererseits das Verständnis für Wissenschaft und Forschung in der Bevölkerung fördern. Darüber hinaus trägt die Lange Nacht der Forschung dazu bei, Kinder und Jugendliche für Forschung zu begeistern. Dies ist besonders wichtig, wenn wir unsere Position als eine der innovativsten Regionen in Europa auch in Zukunft behaupten wollen”. Auch Helmut Wiedenhofer von Joanneum Research unterstreicht den Mehrwert: „Als angewandtes Forschungsunternehmen fördern und ermöglichen uns die Nähe zur Wirtschaft sowie die nationale wie auch internationale Vernetzung unserer Forschungslandschaft innovatives wissenschaftliches Arbeiten und herausragende Forschungskooperationen. Veranstaltungen wie die Lange Nacht der Forschung leisten dabei einen wichtigen Beitrag, insbesondere junge Menschen für Forschung und Innovation zu begeistern.”

©JR/Raiser Helmut Wiedenhofer (Prokurist JOANNEUM RESEARCH) und Wissenschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer.

Diskussionen und Austausch im Lendhafen

Neben den Erlebnisstationen wurde auch diskutiert: Beim Science-Talk im Grazer Lendhafen tauschten sich Expertinnen und Experten mit dem Publikum aus. In fünf Themenbereichen ging es um zentrale Zukunftsfragen – von Energie und Ressourcen bis zur Mobilität der Zukunft. Mehr als 600 Teilnehmer nutzten dieses Angebot. Der Lendhafen wurde damit für einen Abend zur Drehscheibe für Wissen und Austausch in Graz.