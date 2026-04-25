Nach Bluttat in Leibnitz: Konzert in Heimschuh kurzfristig abgesagt

Nach der tödlichen Gewalttat im Bezirk Leibnitz zeigt sich die Betroffenheit in der Region nun auch im öffentlichen Leben. Ein geplanter Auftritt wurde kurzfristig abgesagt, der Grund sorgt für stille Anteilnahme.

In der Nacht auf Samstag kam es im Bezirk Leibnitz zu einer Tat, die die ganze Region bis ins Mark erschütterte: Ein 36-Jähriger soll seine 35-jährige Ehefrau erschossen und anschließend sich selbst das Leben genommen haben. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen laufen weiterhin, ein Kriseninterventionsteam betreut die Angehörigen, 5 Minuten hat berichtet.

Konzert kurzfristig abgesagt

Als direkte Reaktion auf das tragische Ereignis hat der Musikverein Heimschuh nun eine Entscheidung getroffen. Das geplante Frühjahrswunschkonzert wurde kurzfristig abgesagt. In einem emotionalen Statement auf Social Media teilte der Verein mit: „Aufgrund eines tragischen Ereignisses müssen wir das heutige Frühjahrswunschkonzert schweren Herzens absagen.“

Zeichen der Anteilnahme

Mit der Absage setzt der Verein ein klares Zeichen der Anteilnahme. Veranstaltungen treten in den Hintergrund, wenn eine ganze Region von einem derart einschneidenden Ereignis betroffen ist. Viele Menschen zeigen derzeit Mitgefühl und Solidarität, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Während die Region inne hält, arbeiten die Behörden weiter an der Aufklärung des Falls. Details zum genauen Ablauf sind noch Gegenstand laufender Ermittlungen.