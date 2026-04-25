Bluttat in Leibnitz: Neue Erkenntnisse zeigen Ausmaß der Tragödie

Die tödliche Tat ereignete sich in einem Wohnhaus in Unterfahrenbach. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte es zwischen dem Ehepaar zu einem Streit gekommen sein. In dessen Verlauf soll der Mann zu einer Waffe gegriffen haben.

Er soll mit einer legal besessenen Langwaffe auf seine 35-jährige Ehefrau geschossen haben. Kurz darauf dürfte er sich selbst mit derselben Waffe das Leben genommen haben. Offizielle Bestätigungen zu allen Details stehen noch aus, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, 5 Minuten hat berichtet.

Dramatische Entdeckung am Morgen

Erst Stunden später wurde die Tat entdeckt. Ein naher Verwandter hatte versucht, das Paar telefonisch zu erreichen. Als dies nicht gelang, sah er im Haus nach und machte die tragische Entdeckung. Die beiden leblosen Körper wurden in der Küche aufgefunden. Für die alarmierten Einsatzkräfte kam jede Hilfe zu spät, berichten mehrere Medien.

Kinder bleiben zurück

Besonders erschütternd: Die beiden Söhne des Paares, 6 und 9 Jahre alt, befanden sich zum Zeitpunkt der Tat nicht im Haus. Für sie bedeutet das Geschehen dennoch einen massiven Einschnitt ins Leben. Sie haben beide Eltern verloren. Ein Kriseninterventionsteam kümmert sich aktuell um die Kinder sowie weitere Angehörige und versucht, in dieser Ausnahmesituation Unterstützung zu leisten. Was genau zu der tödlichen Eskalation geführt hat, ist derzeit noch unklar. Laut ersten Hinweisen könnte eine bevorstehende Trennung innerhalb der Beziehung eine Rolle gespielt haben. Ob dies tatsächlich Auslöser der Tat war, wird nun vom Landeskriminalamt Steiermark intensiv untersucht. Es gibt keine unmittelbaren Zeugen, weshalb sich die Ermittlungen auf Spuren am Tatort sowie forensische Auswertungen stützen.

Waffenbesitz im Fokus

Der Mann soll im Besitz von zwei Langwaffen gewesen sein, die er legal erworben hatte. Eine davon dürfte laut bisherigen Erkenntnissen bei der Tat verwendet worden sein. Auch dieser Umstand wird nun genauer geprüft, insbesondere, ob alle gesetzlichen Voraussetzungen eingehalten wurden und ob es im Vorfeld Hinweise auf eine mögliche Gefährdung gab.