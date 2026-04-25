Schwerer Unfall in Knittelfeld: Radfahrer (83) lebensgefährlich verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrrad in Knittelfeld wurde ein 83-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt. Im Kreuzungsbereich zweier Straßen kam es zur Kollision zwischen dem Radfahrer und einer Autolenkerin.

Der Unfall passierte gegen 10.50 Uhr im Bereich Freiheitsallee / Parkstraße. Eine 28-jährige Autofahrerin war aus der Sandgasse kommend unterwegs, als es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit einem Radfahrer kam. Der 83-Jährige war zeitgleich mit seinem Fahrrad in Richtung Freiheitsallee unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Radfahrer schwer gestürzt

Durch die Wucht der Kollision wurde der Mann zu Boden geschleudert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, insbesondere im Kopfbereich. Die Situation entwickelte sich dramatisch: Der 83-Jährige musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen medizinisch versorgt werden. Die Auto-Lenkerin blieb unverletzt, reagierte jedoch umgehend. Sie hielt sofort an, leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Rettungskräfte trafen kurze Zeit später am Unfallort ein und übernahmen die Versorgung des Schwerverletzten. Nach der Erstversorgung wurde der 83-Jährige in das LKH Judenburg gebracht. Sein Zustand wird als lebensbedrohlich beschrieben. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kam, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.