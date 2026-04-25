2,5 Millionen Euro investiert: Volksschule in der Steiermark eröffnet

Nach umfassender Sanierung erstrahlt die Volksschule Mellach in neuem Glanz. Mit Millioneninvestitionen, moderner Ausstattung und Fokus auf Nachhaltigkeit wurde ein Bildungsstandort geschaffen, der neue Maßstäbe setzt.

Mit einem großen Festakt wurde die generalsanierte Volksschule Mellach offiziell eröffnet. Vertreter aus Politik und Bildung nahmen an der Veranstaltung teil, darunter auch Bildungslandesrat Stefan Hermann, der die Bedeutung des Projekts unterstrich. „Ein solcher Tag ist immer ein besonderer Moment – für die Kinder, für die Lehrkräfte, aber auch für uns als Steiermärkische Landesregierung“, betonte Hermann bei der Eröffnung.

Moderne Lernwelt für Kinder

Das Schulgebäude aus dem Jahr 1982 wurde vollständig erneuert und an moderne Anforderungen angepasst. Insgesamt profitieren 67 Schüler von den neuen Räumlichkeiten. Die Klassen wurden vergrößert, neue Lernbereiche geschaffen und sogenannte „Marktplätze“ sowie Gruppenräume integriert. Damit sollen flexibles Lernen und gemeinsames Arbeiten stärker gefördert werden. Ein wichtiger Teil der Sanierung war die vollständige Barrierefreiheit. Ein neuer Aufzug erschließt nun alle Stockwerke. Zusätzlich wurde das Gebäude erweitert, ein Zubau im Erdgeschoss sorgt für mehr Platz. Auch die Ganztagsschule wurde neu gedacht: Ein eigener Gruppenraum, ein Speisesaal sowie eine moderne Küche ermöglichen einen zeitgemäßen Schulalltag.

Nachhaltigkeit im Fokus

Die Volksschule Mellach wurde mit dem klimaaktiv Gebäudestandard SILBER ausgezeichnet. Damit wird die hohe Qualität in den Bereichen Energieeffizienz, nachhaltige Materialien und Raumkomfort bestätigt. Für das Land Steiermark ist das ein klares Signal: Bildung und Nachhaltigkeit sollen Hand in Hand gehen. Die Gesamtkosten des Projekts liegen bei rund 5 Millionen Euro, etwa die Hälfte davon wurde vom Land Steiermark getragen. Für Landesrat Hermann ist die Bedeutung klar: „Jede Investition in Bildung ist eine Investition in die Zukunft unserer Kinder.“ Er hebt hervor, dass in Mellach ein Ort entstanden ist, „in dem Kinder die Welt entdecken, Fragen stellen und Freundschaften schließen werden“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.04.2026 um 15:49 Uhr aktualisiert