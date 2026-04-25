Großeinsatz bei Graz: Wald steht in Flammen, Hubschrauber im Einsatz

Dichter Rauch steigt über Eisbach-Rein auf, die Lage ist angespannt: Ein Waldbrand hält seit Samstagmittag zahlreiche Einsatzkräfte in Atem. Hubschrauber kreisen über dem Gebiet, während am Boden ein Großeinsatz läuft.

Gegen Mittag ging bei den Einsatzkräften der Alarm ein: Im Bereich des Mühlbachgrabens in Eisbach-Rein war ein Feuer ausgebrochen. Bereits beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute zeigte sich das Ausmaß, die Flammen hatten sich im Waldgebiet rasch ausgebreitet, berichten mehrere Medien. Das betroffene Gebiet ist schwer zugänglich, geprägt von steilen Hängen und dichtem Bewuchs. Genau das macht die Brandbekämpfung derzeit besonders schwierig.

Großeinsatz mit Hubschraubern

Um den Brand unter Kontrolle zu bringen, wurde rasch ein umfangreicher Einsatz gestartet. Neben zahlreichen Feuerwehrkräften sind aktuell auch zwei Löschhubschrauber im Einsatz. Gerade in unwegsamem Gelände ist diese Form der Brandbekämpfung oft die einzige effektive Möglichkeit, die Flammen einzudämmen. Parallel dazu stehen rund 40 Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Die Kräfte am Boden sichern die Umgebung, verhindern ein weiteres Ausbreiten und unterstützen die Luftmaßnahmen. Derzeit sind rund 160 Feuerwehrleute und 47 Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz.

Rauch weithin sichtbar

Die Auswirkungen des Brandes sind weit über das Einsatzgebiet hinaus sichtbar. Eine massive Rauchsäule steigt über dem Waldgebiet auf und ist aus großer Entfernung zu erkennen. In der Region sorgt das für große Aufmerksamkeit und Verunsicherung. Viele Menschen verfolgen die Entwicklung mit Sorge. Besonders kritisch wird die weitere Wetterentwicklung beobachtet. Laut Prognosen könnte im Laufe des Nachmittags Wind aufkommen. Das wäre eine zusätzliche Herausforderung für die Einsatzkräfte, da Wind die Flammen anfachen und in neue Richtungen treiben kann. Dadurch würde sich der Brand noch schneller ausbreiten.

Trockenheit als entscheidender Faktor

Die derzeitigen Bedingungen begünstigen die Entstehung solcher Brände massiv. Wochenlange Trockenheit haben die Wälder ausgedörrt, vor allem an südseitigen Hängen reicht bereits ein kleiner Funke, um ein Feuer auszulösen. Die Behörden warnen schon seit längerem vor einer erhöhten Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden. Trotz der dramatischen Bilder gibt es derzeit eine wichtige Entwarnung: Menschen sind aktuell nicht unmittelbar bedroht. Die Einsatzkräfte konzentrieren sich darauf, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf weitere Flächen zu verhindern. Wie lange die Löscharbeiten noch andauern werden, ist derzeit nicht absehbar.