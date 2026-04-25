Grüner See fast leer: Sorge um Naturjuwel in der Steiermark wächst

Eigentlich ist der Frühling die Zeit, in der der Grüne See in Tragöß seine spektakulärste Seite zeigt. Doch heuer bietet sich ein völlig anderes Bild: Der Wasserstand bleibt deutlich unter den Erwartungen.

Normalerweise verwandelt sich der Grüne See im Frühjahr durch die Schneeschmelze in ein beeindruckendes Naturphänomen. Wege, Wiesen und Bänke verschwinden dann unter kristallklarem Wasser. Heuer bleibt dieses Schauspiel jedoch weitgehend aus, so aus einem Bericht von Mein Bezirk. Die Schneemengen in den umliegenden Bergen waren zu gering, wodurch auch deutlich weniger Schmelzwasser in den See gelangt. Das Ergebnis: Ein ungewöhnlich niedriger Wasserstand zu einer Zeit, in der der See eigentlich seinen Höhepunkt erreichen sollte.

Erinnerungen an das Extremjahr

Bereits im Vorjahr hatte der Grüne See für Aufsehen gesorgt, damals war er zeitweise nahezu ausgetrocknet. Auch wenn die aktuelle Situation nicht ganz so dramatisch ist, sind die Parallelen unübersehbar. Im Ort wächst die Sorge, dass solche Entwicklungen künftig häufiger auftreten könnten. Die Hoffnungen richten sich nun auf die kommenden Wochen. Nur anhaltender Niederschlag könnte den Wasserstand noch spürbar anheben. Klar ist aber auch: Allein die Schneeschmelze reicht heuer nicht aus, um den See wie gewohnt zu füllen.

Auswirkungen auf den Tourismus

Der Grüne See gilt als eines der bekanntesten Ausflugsziele der Steiermark. Jedes Jahr zieht er tausende Besucher an, viele davon aus dem Ausland. Doch der niedrige Wasserstand sorgt für Enttäuschung. Zwar kommen weiterhin Gäste, doch die Erwartungen werden nicht immer erfüllt. Das macht sich auch in den Nächtigungszahlen bemerkbar, die seit Jahren rückläufig sind.