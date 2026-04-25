Waldbrand bei Graz: „Wind bereitet uns Sorgen!“

Der Waldbrand in Eisbach-Rein ist mittlerweile sogar in Graz deutlich sichtbar. Dichter Rauch zieht über die Region, Flammen werden aus der Ferne wahrgenommen. Im Gespräch mit 5 Minuten schildert Herbert Buchgraber die Lage.

Was am Samstag als lokaler Brand begann, hat sich innerhalb weniger Stunden zu einem großflächigen Einsatz entwickelt, 5 Minuten hat berichtet. Immer mehr Leser melden sich bei der Redaktion und berichten von einer massiven Rauchentwicklung, teils sogar vom Grazer Schloßberg aus sichtbar. Das Ausmaß des Feuers lässt sich mittlerweile nicht mehr übersehen. Die dichten Rauchschwaden ziehen über weite Teile der Region und sorgen für eine spürbare Anspannung unter der Bevölkerung. Die Feuerwehr beruhigt: „Keine akute Gefahr für die Bevölkerung!“

©Leserfoto Auch vom Grazer Schloßberg ist der Waldbrand sichtbar.

Exklusiv: Feuerwehr schildert Situation

Im Gespräch mit 5 Minuten gibt Herbert Buchgraber von der steirischen Feuerwehr Einblick in die aktuelle Lage und erklärt, warum die Situation besonders herausfordernd ist. „Derzeit wird aus der Luft per Hubschrauber gelöscht und keine Bodentruppen eingesetzt“, sagt er. Der Grund dafür liegt im Gelände: Steile Hänge, dichter Wald und schwer zugängliche Bereiche machen einen direkten Einsatz am Boden aktuell zu riskant. Die Brandbekämpfung konzentriert sich daher vor allem auf Löschflüge, bei denen Wasser gezielt über den Brandherden abgeworfen wird.

Feuerwehr gibt vorsichtige Entwarnung

Trotz der dramatischen Bilder betont die Feuerwehr, dass aktuell keine unmittelbare Gefahr für Menschen besteht. „Wichtig ist zu erwähnen, dass keine akute Gefahr für die Bevölkerung herrscht“, erklärt Buchgraber. Dennoch richtet er einen klaren Appell an alle: „Bitte keine Spaziergänge dort machen.“ Der Einsatzbereich soll unbedingt gemieden werden, um die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern und keine zusätzlichen Risiken einzugehen.

Wind als größte Gefahr

Besonders kritisch wird die weitere Entwicklung des Wetters gesehen. „Betroffen waren anfänglich fünf bis sieben Hektar, die größer werden könnten, da der Wind uns Sorgen bereitet“, so Buchgraber. Für den Abend ist Wind angekündigt. Diese könnten die Flammen weiter anfachen und das Feuer in neue Bereiche treiben. Genau das könnte die Situation rasch verschärfen. Derzeit sind rund 150 Einsatzkräfte vor Ort, doch diese Zahl ist nicht fix. „Das kann sich stündlich ändern“, erklärt Buchgraber. Feuerwehren aus mehreren Regionen, darunter Graz-Umgebung, Voitsberg und die Obersteiermark, sind im Einsatz. Die Koordination erfolgt laufend neu, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt.

Warum Waldbrände so gefährlich sind

Die aktuelle Situation zeigt einmal mehr, wie schwierig Waldbrände zu bekämpfen sind. „Der Brand erweist sich vor allem so schwierig, da Waldbrände immer schwieriger sind“, betont Buchgraber. Trockenes Holz, ausgedörrter Boden und dichter Bewuchs sorgen dafür, dass sich Feuer schnell ausbreiten kann. Schon kleine Veränderungen, etwa Wind oder Funkenflug, können große Auswirkungen haben.

Dauer des Einsatzes ungewiss

Wie lange der Einsatz noch dauern wird, kann aktuell niemand sagen. „Das Ausmaß können wir derzeit noch nicht einschätzen, vor allem auch nicht, wie lange der Einsatz dauern wird“, so Buchgraber. Die Einsatzkräfte bereiten sich daher auf einen längeren Einsatz vor. Entscheidend werden die kommenden Stunden sein, insbesondere in Hinblick auf die Wetterentwicklung. Bei aller Dramatik gibt es für die Feuerwehr eine klare Priorität: „Das Wichtigste ist, dass keine Personen verletzt werden“, betont Buchgraber.