Unfall auf der B54: Biker nach Überholmanöver schwer verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wurde ein 60-jähriger Biker schwer verletzt und musste per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht.

Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht.

Der Unfall passierte gegen 10.25 Uhr im Bereich der Kreuzung Sandweg bei Penzendorf. Ein 59-jähriger Autofahrer wollte von der Wechsel Straße nach links abbiegen und reduzierte dafür seine Geschwindigkeit. Zur selben Zeit näherte sich von hinten ein Motorradfahrer.

Überholmanöver endet dramatisch

Laut bisherigen Angaben wollte der 60-jährige Biker das abbremsende Auto überholen. Nach seinen Aussagen habe er kein Blinksignal wahrgenommen. Im entscheidenden Moment kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam zu Sturz und wurde in den Straßengraben geschleudert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht. Der Zustand des Mannes ist ernst, genaue Details zu den Verletzungen wurden nicht bekannt gegeben. Sowohl das Motorrad als auch das Auto wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Die Unfallstelle musste abgesichert werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Insbesondere die Frage, ob der Blinker gesetzt war oder nicht, dürfte eine zentrale Rolle spielen.