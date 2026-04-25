Nach Insolvenz in der Südsteiermark: 35 Paare bangen um ihren großen Tag

Die Insolvenz rund um Schloss Gamlitz zieht immer weitere Kreise und trifft nun auch dutzende Brautpaare mitten in ihrer Planung. Rund 35 Hochzeiten sind bereits gebucht, doch nach der Pleite ist plötzlich nichts mehr sicher.

Nach mehreren Insolvenzen innerhalb der Kilger-Gruppe hat es zuletzt auch den Betrieb im Schloss Gamlitz getroffen. Das Unternehmen ist mit rund 2,1 Millionen Euro überschuldet, betroffen sind Mitarbeiter und zahlreiche Gläubiger, 5 Minuten hat berichtet. Während bereits an einer geordneten Abwicklung gearbeitet wird, rückt nun ein ganz anderer Aspekt in den Fokus: die Zukunft geplanter Veranstaltungen.

35 Hochzeiten plötzlich unsicher

Besonders hart trifft die Situation Paare, die ihren großen Tag im Schloss Gamlitz feiern wollten. Rund 35 Hochzeiten sind aktuell gebucht und stehen nun auf der Kippe, berichten mehrere Medien. Für viele bedeutet das: monatelange Planung, Anzahlungen und Emotionen hängen plötzlich in der Luft. Derzeit wird intensiv an einer Übergangslösung gearbeitet. Eine sogenannte Auffanggesellschaft soll den Betrieb übernehmen und zumindest laufende Veranstaltungen absichern. „Sämtliche Hochzeiten sollen bis auf Weiteres stattfinden“, heißt es aus dem Umfeld der Betreiber. Doch gleichzeitig wird klargestellt: Eine endgültige Garantie gibt es noch nicht. Die Unsicherheit bleibt groß. Erst nach Abstimmungen mit dem Masseverwalter soll feststehen, welche Veranstaltungen tatsächlich durchgeführt werden können. Für die betroffenen Paare ist das eine belastende Situation, denn Planungssicherheit sieht anders aus. Unabhängig von den Hochzeiten bleibt die Zukunft des Standorts ungewiss. Nach der Insolvenz ist eine Liquidation geplant, parallel dazu wird an einer Übergabe gearbeitet. Ob und wie es langfristig weitergeht, ist derzeit noch offen.