Leibnitz nach Bluttat in Schock: „Wir werden die Buben unterstützen“

Nach der tödlichen Bluttat in Unterfahrenbach sitzt der Schock tief. Während die Ermittlungen weiterlaufen, zeigt sich nun, wie sehr die Tragödie die gesamte Gemeinde erschüttert. Besonders das Schicksal der beiden Kinder bewegt.

Wie 5 Minuten berichtet hat, kam es in der Nacht auf Samstag zu einer unfassbaren Bluttat: Ein 36-jähriger Mann soll seine 35-jährige Ehefrau mit einer legal besessenen Waffe erschossen und anschließend sich selbst das Leben genommen haben. Zurück bleiben zwei Kinder, 6 und 9 Jahre alt, die zum Zeitpunkt der Tat nicht im Haus waren.

Niemand hörte die Schüsse

Besonders bemerkenswert: Trotz mehrerer umliegender Häuser dürfte niemand in der Nachbarschaft etwas von der Tat mitbekommen haben. Erste Befragungen ergaben, dass weder Schüsse gehört noch verdächtige Beobachtungen gemacht wurden. Viele Bewohner stehen unter Schock, Gespräche mit Medien lehnen sie ab. Die Fassungslosigkeit ist groß, die Tragödie kam für viele völlig unerwartet. Heimschuh Bürgermeister Alfred Lenz bestätigt mehreren Medien: „Wir lassen die Familie nicht allein. Wir werden alles unternehmen, um die Buben und die Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen“, betont er.

©Gemeinde Heimschuh Heimschuh Bürgermeister Alfred Lenz steht seiner Gemeinde bei.

Krisenintervention auch in Schule

Um die Ereignisse aufzuarbeiten, wird das Kriseninterventionsteam (KIT) aktiv. Bereits am Montag sollen Fachkräfte in die örtliche Volksschule kommen, um mit den Mitschülern des 9-Jährigen über das Geschehene zu sprechen. Der jüngere Bruder besucht aktuell noch den Kindergarten. Die Betroffenheit ist auch deshalb so groß, weil das Ehepaar im Ort als hilfsbereit und engagiert galt. „Sie waren liebevolle Eltern und fleißige Leute, haben überall angepackt, wo Hilfe benötigt wurde“, so der Bürgermeister in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Der Mann arbeitete bei einer Baufirma in der Region, seine Frau war in einem Lebensmittelgeschäft im Ort beschäftigt. Die Auswirkungen sind im Ort sichtbar: Das Geschäft, in dem die 35-Jährige arbeitete, blieb geschlossen. Ein Zettel an der Tür informiert schlicht über den tragischen Anlass. Für viele Bewohner ist das ein stilles, aber eindringliches Zeichen dafür, wie nah die Tragödie ist. Während die Gemeinde trauert, laufen die Ermittlungen des Landeskriminalamtes weiter. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch nicht vollständig geklärt.