Sonne pur in der Steiermark: Bis zu 24 Grad erwartet

Der Sonntag zeigt sich in der Steiermark von seiner schönsten Seite. Viel Sonne, milde Temperaturen und nur wenige Wolken sorgen für ideales Ausflugswetter, auch wenn es stellenweise etwas windig wird.

Am Sonntag bleibt es in der Steiermark überwiegend freundlich. Der Himmel präsentiert sich meist klar, nur vereinzelt ziehen dünne Schleierwolken durch. Regen ist keiner in Sicht, beste Voraussetzungen für Aktivitäten im Freien.

Temperaturen klettern nach oben

Auch die Temperaturen können sich sehen lassen. Am Nachmittag erreichen die Werte zwischen 16 und 24 Grad. Damit zeigt sich der Frühling von seiner angenehmen Seite. Einziger kleiner Wermutstropfen: Der Wind. Regional frischt dieser lebhaft aus Nordwest auf und kann zeitweise spürbar werden. Vor allem in exponierten Lagen kann es dadurch etwas ungemütlicher werden. Trotz leichtem Wind bleibt das Gesamtbild klar: Der Sonntag eignet sich ideal für Spaziergänge, Wanderungen oder einen Kaffee im Freien.