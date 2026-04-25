Hochstand kracht zusammen: Jäger (79) unter Trümmern begraben

Die Einsatzkräfte wurden am Samstagabend zu einem Forstweg in der Gemeinde Deutschlandsberg alarmiert. Dort ist aus bislang unbekannter Ursache ein Hochstand umgestürzt. Ein Jäger wurde schwer verletzt.

Der 79-Jährige befand sich gemeinsam mit einem 59-jährigen Jäger auf einem Hochstand im Bereich „Am Jägersteig“ nahe dem Ort Trahütten, als dieser aus bislang unbekannter Ursache umstürzte. „Während sich der 59-Jährige durch einen Sprung retten konnte, blieb der 79-Jährige in den Trümmern schwer verletzt liegen“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark.

Hochstand drohte weiter abzurutschen

Zufällig fuhr ein Fahrzeug vorbei, welches angehalten werden konnte. In der Folge sicherten die Insassen den Hochstand mit mitgeführten Gurten ab, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern. „Die verständigten Feuerwehren Deutschlandsberg und Trahütten übernahmen im Anschluss die weitere Sicherung“, so die Beamten. Der 59-Jährige, der sich bei dem Sprung verletzt hatte, wurde vom Rettungsdienst ins LKH Wagna eingeliefert. Der 79-Jährige mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen.