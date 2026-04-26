Vom Weg abgekommen: Wanderin stürzt auf der Messnerin ab

Auf der Nordseite der Messnerin in Tragöß kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall. Eine allein wandernde Frau stürzte im steilen Gelände ab und musste per Notarzthubschrauber geborgen werden.

Am Freitagnachmittag, dem 24. April, wurde die Bergrettung Tragöß zu einem Einsatz auf die Nordseite der Messnerin alarmiert. Wie die Einsatzkräfte schildern, war die Wanderin gerade im Abstieg vom Gipfel, als sie auf einem unmarkierten Steig vom Weg abkam. „Eine Wanderin war beim Abstieg vom Gipfel auf einem unmarkierten Steig vom Weg abgekommen und einige Meter im steilen Gelände abgestürzt“, heißt es von der Bergrettung. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und konnte ihren Weg nicht mehr selbstständig fortsetzen.

Allein unterwegs

Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Frau allein am Berg. Trotz ihrer Verletzungen gelang es ihr, Hilfe zu rufen. „Die Frau, die allein unterwegs war, setzte einen Notruf ab“, berichtet die Bergrettung Tragöß. Die alarmierten Einsatzkräfte machten sich daraufhin sofort auf den Weg und stiegen zur Verunglückten auf, um Erste Hilfe zu leisten.

Aufwendige Bergung

Vor Ort wurde die Wanderin erstversorgt und anschließend für die Bergung vorbereitet. „Nach einer Erstversorgung wurde sie an eine Stelle gebracht, von wo sie der Notarzthubschrauber Christophorus 12 mit dem Bergetau aufnehmen konnte“, so die Einsatzkräfte. Das steile Gelände machte den Einsatz besonders anspruchsvoll. „Anschließend wurde sie vom Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Graz geflogen“, bestätigt die Bergrettung. Weitere Details zum Gesundheitszustand der Wanderin sind derzeit nicht bekannt.