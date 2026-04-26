Sonntag noch Sonne pur – dann kippt das Wetter in der Steiermark

Ein strahlender Sonntag lockt aktuell viele Steirer ins Freie. Doch schon zu Wochenbeginn zeigt sich das Wetter von einer anderen Seite - Wolken, Wind und kühlere Temperaturen sind im Anmarsch.

Der Sonntag zeigt sich aktuell von seiner freundlichsten Seite. „Am Sonntag setzt sich in der Steiermark das sonnige Wetter fort. Nur dünne Wolken zieren den Himmel“, heißt es von den Meteorologen der Geosphere Austria. Dazu wird es frühlingshaft warm: „Die Temperaturen liegen nachmittags zwischen 16 und 25 Grad.“ Einziger Wermutstropfen: „Der Wind frischt regional lebhaft aus Nordwest auf.“

Montag bringt erste Änderungen

Mit Wochenbeginn kündigt sich bereits ein erster Dämpfer an. „Am Montag schwächt sich der Hochdruckeinfluss ab und von Nordosten gelangt etwas weniger warme Luft in die Steiermark“, so die Experten. Während es in der Früh noch freundlich bleibt – „in der Früh und am Vormittag überwiegt neben ein paar Wolkenfeldern noch meist der Sonnenschein“ – ziehen am Nachmittag vermehrt Wolken auf. Vor allem in den Bergen wird es unbeständiger: „Nachmittags bilden sich dann über den Bergen bereits häufiger Quellwolken.“ Meist bleibt es trocken, doch „am ehesten könnten sich im oberen Murtal vereinzelt kurze Regenschauer entwickeln.“ Die Temperaturen gehen leicht zurück.

Mehr Wolken am Dienstag

Auch am Dienstag setzt sich der wechselhafte Trend fort. „Nach einem vielfach noch recht sonnigen Start kündigen sich im Tagesverlauf generell mehr Wolken an“, berichten die Meteorologen. Besonders im Bergland wird es unbeständiger: „Vor allem im Bergland entwickeln sich speziell in der zweiten Tageshälfte ein paar Regenschauer.“ Dennoch gibt es auch gute Nachrichten: „In vielen Regionen dürfte es wieder trocken bleiben.“ Allerdings wird es kühler mit maximal 14 bis 20 Grad.

Kühl und unbeständig zur Wochenmitte

Zur Wochenmitte zeigt sich das Wetter deutlich rauer. „Am Mittwoch wechselnd bewölkt, kühler und ein paar Regenschauer“, lautet die Prognose. Dazu kommt Wind: „Mit teils mäßigem, kühlem Nordostwind“ bleibt es frisch. Die Temperaturen erreichen nur noch 12 bis 16 Grad.

Sonne kehrt zurück, aber es wird frischer

Am Donnerstag gibt es dann wieder mehr Sonne. „Am Donnerstag wird es unter Hochdruckeinfluss bereits wieder sehr sonnig“, so die Geosphere Austria. Doch ganz so angenehm wie am Wochenende wird es nicht: „Mit teils mäßig bis lebhaft auffrischendem Nordostwind wird es aber nur mäßig warm.“ Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 17 Grad.