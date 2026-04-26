Nach Kostenexplosion bei Diesel: WKO fordert „Gewerbediesel“

Die stark gestiegenen Treibstoffkosten bringen viele Betriebe in Bedrängnis. Die WKO Steiermark fordert jetzt konkrete Maßnahmen wie einen „Gewerbediesel“, um die heimische Wirtschaft zu entlasten.

Seit Jahresbeginn haben sich die Dieselpreise deutlich erhöht und das spüren vor allem jene Betriebe, die täglich auf Mobilität angewiesen sind. Laut WKO Steiermark liegt der Preis aktuell um 30 bis 40 Prozent höher als noch im Jänner. „Seit Jahresbeginn sind die Dieselpreise massiv gestiegen. Konkret kostete der Diesel zuletzt zwischen 30 und 40 Prozent mehr als noch im Jänner. Für viele Betriebe ist das längst keine normale Marktschwankung mehr, sondern eine existenzielle Belastung“, warnt Johannes Matzhold. Besonders im Transportbereich schlagen diese Kosten direkt durch und wirken sich auf viele weitere Branchen aus.

Steuern und Abgaben verschärfen Lage

Neben den reinen Treibstoffpreisen sorgen zusätzliche Belastungen für Druck. Dazu zählen steigende CO2-Kosten, eine vergleichsweise hohe Mineralölsteuer sowie höhere Mauttarife. Konkret liegen die CO2-Kosten bei 13,8 Cent pro Liter, die Mineralölsteuer bei 39,7 Cent und damit über dem EU-Durchschnitt. Auch die Maut ist seit Jänner um rund 7,7 Prozent gestiegen. „Hier summiert sich eine Belastung, die unsere Betriebe zunehmend an die Grenze bringt“, so Matzhold weiter.

Forderung nach „Gewerbediesel“

Die WKO Steiermark sieht dringenden Handlungsbedarf und fordert gezielte Entlastungsmaßnahmen. Im Zentrum steht dabei die Einführung eines sogenannten „Gewerbediesels“. „Wir brauchen daher dringend einen Gewerbediesel, der gezielt jene entlastet, die auf Mobilität angewiesen sind“, betont Matzhold. Zusätzlich wird eine befristete Aussetzung der CO₂-Bepreisung sowie eine Senkung der Mineralölsteuer zumindest auf EU-Niveau gefordert.

Wirtschaft und Arbeitsplätze in Gefahr

Unterstützung kommt von WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk. Er sieht durch die steigenden Kosten nicht nur einzelne Betriebe, sondern den gesamten Wirtschaftsstandort gefährdet. „Unsere Unternehmen halten den Standort am Laufen – aber sie stoßen zunehmend an ihre Grenzen. Wenn Kosten in dieser Geschwindigkeit steigen, gefährdet das nicht nur unmittelbar Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit, wir befeuern damit auch die Inflationsspirale.“ Für Herk ist klar: „Statt immer neuer Belastungen braucht es endlich eine echte Entlastung. Die zusätzlichen Steuereinnahmen aus den hohen Energiepreisen müssen eins zu eins an die Betriebe zurückgegeben werden.“

Kritik an staatlichen Eingriffen

Deutlich äußert sich Herk auch zu möglichen Eingriffen in die Preisbildung. „Eingriffe in den Markt mögen kurzfristig populär sein, lösen aber kein strukturelles Problem. Sie schaffen Unsicherheit und treffen am Ende genau jene Betriebe, die für Versorgung und Wertschöpfung sorgen.“ Abschließend betont er die zentrale Rolle des Transports: „Ein wettbewerbsfähiger Transport ist die Grundlage für Produktion, Handel und Dienstleistungen – und damit für die gesamte steirische Wirtschaft.“