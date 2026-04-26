Flucht vor Polizei endet mit Überschlag im Feld

Verkehrskontrolle eskalierte: Ein 59-Jähriger flüchtete vor der Polizei und landete nach einem Überschlag auf einer Wiese. Der Mann blieb unverletzt, doch die Folgen waren erheblich.

Der Wagen kam nach einem Überschlag auf einer Wiese bei Egelsdorf schwer beschädigt zum Stillstand.

Der Wagen kam nach einem Überschlag auf einer Wiese bei Egelsdorf schwer beschädigt zum Stillstand.

Was als Routinekontrolle gedacht war, nahm am Samstagnachmittag, dem 25. April 2026, im Ortsgebiet von Sinabelkirchen (Bezirk Weiz, Steiermark) eine dramatische Wendung. Eine Polizeistreife wollte einen Wagen anhalten, doch der Lenker dachte nicht daran, stehen zu bleiben. Stattdessen gab der 59-Jährige aus dem Bezirk Weiz Gas und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen.

Mit Blaulicht hinterher

Die Beamten reagierten sofort und nahmen mit Blaulicht und Sirene die Verfolgung auf. Die Fahrt führte über die L360 bis nach Egelsdorf. Dort spitzte sich die Situation weiter zu, als der Lenker von der Straße auf einen Feldweg abbog. Der Wagen geriet auf eine abschüssige Wiese, überschlug sich und kam schließlich wieder auf den Rädern zum Stillstand. Trotz des heftigen Unfalls hatte der Mann großes Glück: Er blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand allerdings Totalschaden.

Alkotest positiv – Führerschein weg

Nach dem Unfall wurde der Lenker kontrolliert – mit deutlichem Ergebnis. Ein Alkomattest fiel positiv aus. Der Führerschein wurde dem 59-Jährigen vorläufig abgenommen. Zusätzlich folgten mehrere Anzeigen. „Zudem wurden mehrere Anzeigen erstattet“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.