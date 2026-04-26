„Wenn alle ein bissl was tun…“: Aktion berührt in Feldkirchen

Es sind oft die kleinen Dinge, die Großes bewirken. In Feldkirchen haben Bewohner eines betreuten Wohnens genau das gezeigt und mit einer einfachen Aktion ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Verantwortung gesetzt.

Mit Handschuhen, Müllsäcken und viel Motivation machten sich die Bewohner gemeinsam mit ihrer Betreuerin auf den Weg. Ziel war klar: rund um das Wohnhaus und den Bahnhof Feldkirchen aufzuräumen. Was zunächst wie eine kleine Aktion wirkte, entwickelte schnell eine ganz eigene Dynamik.

Vier volle Müllsäcke gesammelt

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Vier prall gefüllte Müllsäcke kamen bei der Aktion zusammen, berichtet die Caritas Steiermark. Gefunden wurde dabei so einiges, von Kleidungsstücken über unzählige Zigarettenstummel bis hin zu einer Verkehrstafel. Ein Bild, das zeigt, wie viel achtlos weggeworfen wird und gleichzeitig, wie viel sich verändern lässt, wenn Menschen gemeinsam anpacken. Eine Bewohnerin brachte die Aktion mit einfachen Worten auf den Punkt: „Wenn alle ein bissl was tun, schaut’s gleich zaumg‘ramter aus.“