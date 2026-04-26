Steirische Wirtschaft schlägt Alarm: Tausende Jobs gefährdet

In einem Brief richten sich führende Vertreter direkt an den Finanzminister. Ihre zentrale Forderung: Die Lohnnebenkosten müssen dringend gesenkt werden, sonst drohen Jobverluste und ein weiterer Verlust an Wettbewerbsfähigkeit.

Österreichs Betriebe stehen zunehmend unter Druck. Laut der steirischen Wirtschaftskammer haben sich die Rahmenbedingungen in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Ein zentraler Kritikpunkt sind die im internationalen Vergleich sehr hohen Lohnnebenkosten. Diese liegen aktuell bei rund 29,6 Prozent zusätzlich zum Bruttolohn, ein Wert, der im europäischen Vergleich zu den höchsten zählt.

Offener Brief an Finanzminister

Vor diesem Hintergrund haben sich Vertreter der Wirtschaft in einem offenen Brief direkt an Finanzminister Markus Marterbauer gewandt. Ihre Botschaft ist klar: „Lohnnebenkosten jetzt senken und heimische Jobs sichern!“ Die Forderung ist Teil eines dringenden Appells, rasch Maßnahmen zu setzen, um den Wirtschaftsstandort zu stabilisieren. Die Auswirkungen könnten erheblich sein. Berechnungen zeigen: Schon eine Senkung der Lohnnebenkosten um einen Prozentpunkt könnte zwischen 10.000 und 12.000 Arbeitsplätze sichern oder schaffen. Für die Wirtschaft ist die Rechnung einfach: Hohe Kosten führen zu weniger Investitionen, geringerer Wettbewerbsfähigkeit und letztlich zu weniger Jobs.

Unsichere Zeiten verstärken Druck

Zusätzlich verschärfen internationale Krisen und wirtschaftliche Unsicherheiten die Lage. Prognosen zeigen, dass sich die erwartete wirtschaftliche Erholung nicht wie geplant entwickeln dürfte. Viele Unternehmen reagieren bereits vorsichtig: Investitionen werden verschoben, Expansionen gestoppt. Die Wirtschaft sieht dennoch Handlungsspielraum, vor allem auf nationaler Ebene.

Gefordert werden unter anderem: eine schrittweise Senkung der Lohnnebenkosten

effizientere Nutzung öffentlicher Mittel

gezielte Einsparungen in Verwaltung und Förderungen

Ziel sei es, langfristig ein Niveau zu erreichen, das international konkurrenzfähig ist.

Entlastung ohne Leistungskürzungen möglich

Dabei betonen die Vertreter ausdrücklich: Es gehe nicht darum, Leistungen zu kürzen. Beispiele aus der Vergangenheit würden zeigen, dass Entlastungen möglich sind, ohne das System zu schwächen, etwa bei der Senkung des Unfallversicherungsbeitrags in den letzten Jahren. Die Botschaft an die Regierung ist deutlich: Jetzt müsse gehandelt werden. Eine Senkung der Lohnnebenkosten würde laut Wirtschaft nicht nur Unternehmen entlasten, sondern auch Investitionen ankurbeln, den Konsum stärken und langfristig sogar höhere Steuereinnahmen bringen.