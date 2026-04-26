Waldbrand bei Graz breitet sich aus: „Wind wird zum Brandbeschleuniger“

Ein Waldbrand hält die Region rund um Eisbach-Rein weiter in Atem. Was am Samstag begann, hat sich zu einem der größten Einsätze der letzten Zeit entwickelt. Die Flammen breiten sich weiter aus und ein Ende ist nicht in Sicht.

Am Samstag, 25. April 2026, gegen 12 Uhr, wurde die Feuerwehr erstmals zum Mühlbachkogel alarmiert. Schon beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde klar, dass sich hier ein dramatisches Szenario entwickelt. Das Feuer breitete sich im steilen, schwer zugänglichen Waldgebiet rasch aus. Innerhalb weniger Stunden standen bereits mehrere Hektar in Flammen, am Abend waren es rund fünf Hektar, 5 Minuten hat berichtet. Doch das war erst der Anfang.

©ÖA-Team BFVGUA6 Der Wind in der Nacht befeuerte den Brand.

Nacht bringt keine Entspannung

Mit Einbruch der Dunkelheit mussten die Löscharbeiten aus Sicherheitsgründen stark reduziert werden. Genau das nutzte das Feuer aus. Angefacht durch Wind breitete sich der Brand über Nacht massiv aus. Am Sonntagmorgen hatte sich die betroffene Fläche bereits auf rund 40 Hektar vergrößert. Bis zum Nachmittag kletterte die Zahl weiter, aktuell sind es rund 50 bis 55 Hektar, die vom Feuer betroffen sind. Die Dimension des Einsatzes ist enorm. Laut aktuellen Angaben stehen mittlerweile rund 460 Feuerwehrleute im Einsatz, aus Graz-Umgebung, Voitsberg, der Obersteiermark und weiteren Regionen. Auch Kräfte, die ursprünglich bei einer Waldbrandübung im Einsatz waren, wurden direkt nach Eisbach-Rein umgeleitet. Koordiniert wird der Einsatz von der Einsatzleitung rund um ABI Hannes Koch, die sowohl vom Berg als auch vom Tal aus die Maßnahmen steuert.

©ÖA-Team BFVGUA6 Zahlreiche Kräfte stehen aktuell noch im Einsatz.

Löschangriffe aus der Luft

Besonders entscheidend ist derzeit der Einsatz aus der Luft. Mehrere Hubschrauber, darunter Maschinen von Bundesheer, Innenministerium und privaten Betreibern, sind im Dauereinsatz. Sie transportieren tausende Liter Wasser in das unwegsame Gelände, das für Einsatzkräfte am Boden kaum erreichbar ist. Die Bedingungen vor Ort bleiben extrem schwierig. Die Kombination aus anhaltender Trockenheit und auffrischendem Wind sorgt dafür, dass sich das Feuer immer wieder neu entfacht. Die Feuerwehr warnt eindringlich: „Bitte halten Sie sich von dem betroffenen Gebiet fern. Sie bringen damit sich selbst in Gefahr und behindern auch die Arbeit der Feuerwehrleute.“

©ÖA-Team BFVGUA6 Der Waldbrand ist am Samstagnachmittag ausgebrochen.

Sorge in der Region wächst

Das betroffene Waldgebiet gehört dem Stift Rein. Dort verfolgt man die Entwicklung mit großer Anspannung. Prior Pater Martin Höfler hofft, dass der Brand bald unter Kontrolle ist, doch er weiß auch, dass die starken Windböen die Hoffnung dämpfen.

©ÖA-Team BFVGUA6 Über 400 Kräfte im Einsatz.

Appell der Gemeinde

Die Bürgermeisterin von Gratwein-Straßengel, Doris Dirnberger, richtet ebenfalls einen dringenden Appell an die Bevölkerung. „Die Bevölkerung ist dringend aufgerufen, keine Pools zu befüllen, damit die Wasserversorgung gesichert bleibt“, so laut einem Bericht der Kleinen Zeitung. Jede verfügbare Ressource wird derzeit für die Brandbekämpfung benötigt. Ein schnelles Ende ist nicht in Sicht. Die Einsatzleitung rechnet damit, dass die Löscharbeiten noch mehrere Tage andauern werden. Auch die Wetterprognose gibt wenig Anlass zur Hoffnung. Zwar könnten ab Dienstag erste Regenschauer einsetzen, doch diese werden die Lage voraussichtlich nur leicht entschärfen. Die Situation rund um den Mühlbachkogel in Eisbach-Rein bleibt kritisch. Die Einsatzkräfte kämpfen rund um die Uhr, doch das Feuer ist noch lange nicht unter Kontrolle.