Mehr als Pommes & Eis: Steirisches Freibad bekommt neues Konzept

Die Freibadsaison steht vor der Tür und in Niklasdorf tut sich einiges. Mit einem neuen Pächter zieht frischer Wind in die Gastro ein. Besucher dürfen sich nicht nur auf Klassiker freuen, sondern auch auf neue kulinarische Idee.

Mit Beginn der neuen Saison übernimmt ein junger Gastronom Alexander Zach das Bistro im Freibad Niklasdorf. Für ihn ist es mehr als nur ein Job, es ist eine Rückkehr an einen Ort, der ihn schon lange begleitet. Die Vision: Das Freibad soll nicht nur ein Ort zum Abkühlen sein, sondern auch ein Treffpunkt für Genuss und Gemeinschaft.

Mehr Angebot für Badegäste

Neben den typischen Freibad-Klassikern wie Pommes, Eis oder kleinen Snacks wird das Angebot deutlich erweitert. Besucher können sich künftig auf abwechslungsreiche Speisen freuen, die über das gewohnte Sortiment hinausgehen, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Auch Frühaufsteher sollen profitieren: Bereits am Morgen wird ein erweitertes Angebot bereitstehen, perfekt für alle, die den Tag im Freibad beginnen. Doch damit nicht genug: Das Freibad soll in Zukunft auch verstärkt zur Bühne für Veranstaltungen werden. Geplant sind mehrere Events über die gesamte Saison hinweg. Musik, gemeinsame Feiern und besondere Aktionen sollen für zusätzliche Highlights sorgen und das Freibad beleben. Der Startschuss für die Badesaison fällt am 1. Mai.