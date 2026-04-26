Schwarze Rauchwolken über Weiz: Firmendach stand in Flammen

Dichter schwarzer Rauch, Flammen am Dach und ein Großaufgebot an Einsatzkräften: In Pischelsdorf in der Steiermark kam es am Sonntagnachmittag zu einem Brand auf einem Industriegebäude. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war die Lage bereits ernst: Flammen schlugen aus dem Dachbereich, dichter Rauch stieg in den Himmel.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war die Lage bereits ernst: Flammen schlugen aus dem Dachbereich, dichter Rauch stieg in den Himmel.

Gegen 13.55 Uhr wurde der Brand entdeckt. Ein vorbeifahrender Autofahrer bemerkte die massive Rauchentwicklung über dem Firmengebäude und reagierte sofort, er setzte den Notruf ab. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war die Lage bereits ernst: Flammen schlugen aus dem Dachbereich, dichter Rauch stieg in den Himmel.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Insgesamt standen zehn Feuerwehren mit rund 130 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen im Einsatz. Durch das schnelle Eingreifen gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Besonders wichtig: Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort.

Gebäude zum Glück leer

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Gebäude oder im unmittelbaren Gefahrenbereich. Dadurch wurde niemand verletzt, ein entscheidender Faktor bei diesem Einsatz. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass ein technischer Defekt an einem Gerät am Dach das Feuer ausgelöst haben könnte. Die Flammen griffen anschließend auf Teile der Dachkonstruktion über. Der Innenbereich des Gebäudes blieb jedoch weitgehend verschont. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen laufen.