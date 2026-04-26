Tödlicher Motorradunfall im Gesäuse: 65-Jähriger stirbt auf B146

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der B146 im Gesäuse bei Admont. Die Strecke gilt als beliebte Route für Motorradfahrer, doch immer wieder kommt es hier zu schweren Unfällen. Der 65-Jährige war mit seinem Motorrad aus Richtung Hieflau unterwegs.

Kontrolle verloren: Crash mit Leitschiene

Auf Höhe von Straßenkilometer 103,2 kam es zur Tragödie: Der Mann geriet aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die Leitschiene. Die Wucht des Aufpralls war enorm. Nach der Kollision fuhr das Motorrad noch rund 300 Meter weiter, bevor es schließlich gegen eine Steinmauer krachte. Der Lenker wurde über die Leitschiene geschleudert und kam im Bereich eines Bahndammes zum Liegen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort, darunter Rettung, Feuerwehr, ÖBB sowie der Rettungshubschrauber C17. Aufgrund des Unfalls musste auch der Bahnverkehr in diesem Bereich vorübergehend eingestellt werden. Erst gegen 15 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Warum der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.