16-Jährige kracht bei erstem Fahrversuch gegen Mauer und wird verletzt

Ein harmloser Nachmittag unter Jugendlichen endet in einem schweren Unfall: In Birkfeld verlor eine 16-Jährige bei ersten Fahrversuchen mit einem Moped die Kontrolle und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Birkfeld (Bezirk Weiz). Eine Gruppe Jugendlicher hielt sich dort auf, als eine 16-Jährige beschloss, erste Fahrversuche mit einem Kleinmotorrad zu machen. Doch nur wenige Momente später kam es zur folgenschweren Situation.

Kontrolle verloren: Crash gegen Mauer

Die Jugendliche verlor aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Moped beschleunigte unkontrolliert und prallte nach einigen Metern gegen eine Begrenzungsmauer. Die Wucht des Aufpralls hatte schwere Folgen. Durch die Kollision wurde die 16-Jährige über die Mauer geschleudert. Dahinter ging es steil bergab, die Jugendliche stürzte rund drei Meter in die Tiefe. Sofort wurden Rettung und Notarzt alarmiert. Die Jugendliche wurde noch vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend in die Kinderchirurgie des LKH Graz eingeliefert. Auch die Feuerwehr war im Einsatz und unterstützte bei der Sicherung der Unfallstelle sowie bei der Bergung des Fahrzeugs.