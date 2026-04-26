Waldbrand-Welle in Österreich: BMI-Hubschrauber wird nach Graz verlegt

Die Waldbrandlage in Österreich spitzt sich zu: Während in mehreren Regionen gleichzeitig Feuer wüten, werden Einsatzkräfte und Ressourcen gezielt verlagert. Ein Hubschrauber wird aus Kärnten abgezogen und morgen bei Graz helfen.

Seit Samstag kämpft die Feuerwehr in Eisbach-Rein (Gratwein-Straßengel) gegen einen großflächigen Waldbrand. Was mit wenigen Hektar begann, hat sich rasch ausgeweitet: Mittlerweile stehen über 50 Hektar Wald in Flammen. Rund 460 Einsatzkräfte sind im Dauereinsatz, unterstützt von mehreren Löschhubschraubern. Besonders der Wind macht den Einsatzkräften zu schaffen und wirkt als zusätzlicher Brandbeschleuniger, 5 Minuten hat berichtet. Die Feuerwehr warnte zuletzt eindringlich: „Bitte halten Sie sich von dem betroffenen Gebiet fern. Sie bringen damit sich selbst in Gefahr und behindern auch die Arbeit der Feuerwehrleute.“

Brände in ganz Österreich

Doch Eisbach-Rein ist aktuell nicht allein: Auch in anderen Teilen Österreichs kämpfen Einsatzkräfte gegen Waldbrände. In Krumbach standen zuletzt rund 220 Feuerwehrmitglieder aus 13 Wehren im Einsatz. Dort konnte der Brand auf etwa einen Hektar begrenzt werden, die Nachlöscharbeiten dauern jedoch weiter an. Ein Feuerwehrmann wurde dabei leicht verletzt. Noch dramatischer ist die Lage im Lesachtal in Kärnten. Dort wütet seit Tagen ein großflächiger Brand, der bereits rund 110 Hektar Waldfläche erfasst hat. Hunderte Einsatzkräfte und mehrere Hubschrauber stehen auch dort im Dauereinsatz. Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann beschreibt die Situation gegenüber 5 Minuten so: „Das Feuer hat sich nicht weiter ausgebreitet, wir konnten es eingrenzen, aber die Nachlöscharbeiten sind Knochenarbeit.“

Kräfte werden gezielt verlagert

Angesichts der parallelen Großbrände müssen die Einsatzkräfte österreichweit koordiniert werden. Ressourcen werden nun dorthin verlegt, wo sie am dringendsten benötigt werden. Im Gespräch mit 5 Minuten bestätigt Herbert Zimmermann eine wichtige Entscheidung: „Ein Hubschrauber des BMI wird aus dem Lesachtal abgezogen und wird morgen in der Steiermark eingesetzt.“ Der Fokus liegt damit klar auf dem Waldbrand bei Graz, wo die Lage weiterhin angespannt ist. Auch hier gilt weiterhin die betroffenen Stellen zu vermeiden und der dringende Appell von Vizebürgermeister Mario Schwaiger: „Bitte keine Pools befüllen, damit die Wasserversorgung für die Löscharbeiten gesichert bleibt!“

Kampf gegen die Flammen geht weiter

Im Lesachtal bedeutet der Abzug zwar weniger Unterstützung aus der Luft, dennoch bleibt man vorsichtig optimistisch. Zimmermann erklärt: „Wir hoffen, dass wir im Laufe der Woche ein ‚Brand aus‘ melden können, eventuell am Samstag.“ In der Steiermark hingegen wird jede zusätzliche Unterstützung dringend benötigt. Die kommenden Tage werden entscheidend sein, sowohl für Graz als auch für die betroffenen Regionen in Kärnten und Niederösterreich.