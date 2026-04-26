Wetterumschwung in der Steiermark: Wolken ziehen auf, es wird kälter

Nach sonnigen Tagen zeigt sich das Wetter in der Steiermark am Montag etwas verhaltener. Zwar startet der Tag freundlich, doch im Laufe des Nachmittags ziehen vermehrt Wolken auf und vereinzelt sind sogar erste Schauer möglich.

Der Montag beginnt für viele Steirer noch angenehm. Neben ein paar harmlosen Wolkenfeldern dominiert am Vormittag weiterhin die Sonne. Perfekte Bedingungen also für alle, die den Tag im Freien starten wollen.

Wolken nehmen am Nachmittag zu

Im Laufe des Tages ändert sich das Bild laut Geosphere jedoch langsam. Vor allem über den Bergen bilden sich zunehmend Quellwolken, die den Himmel dichter erscheinen lassen. Der Hochdruckeinfluss lässt spürbar nach und damit wird die Wetterlage insgesamt etwas instabiler. In den meisten Regionen bleibt es zwar trocken und freundlich, doch nicht überall. Vor allem im oberen Murtal könnten sich im Laufe des Nachmittags vereinzelte, kurze Regenschauer entwickeln. Ein flächendeckender Regen ist allerdings nicht in Sicht. Auch bei den Temperaturen zeigt sich eine kleine Veränderung. Die Höchstwerte erreichen am Montag noch 17 bis 22 Grad, etwas weniger als zuletzt, aber weiterhin angenehm frühlingshaft.