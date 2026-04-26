Sturz in der Raabklamm: Frau fällt mit ihrem Hund über Felskante

Ein plötzlicher Sturz sorgt für einen Rettungseinsatz in der Raabklamm: Eine 33-Jährige verliert in schwierigem Gelände den Halt und fällt mehrere Meter über eine Felskante. Auch ihr Hund wird mitgerissen.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in der Kleinen Raabklamm bei Gutenberg (Bezirk Weiz). Die Region gilt als beliebtes Ziel für Spaziergänger und Wanderer. Eine 33-Jährige aus dem Bezirk Weiz war gemeinsam mit ihrem Hund unterwegs, als es zu dem Unfall kam.

In unwegsames Gelände geraten

Laut ersten Angaben dürfte sich die Frau zuvor von der Großen in Richtung Kleine Raabklamm bewegt haben. Dabei geriet sie offenbar in unwegsames Gelände. In dieser Situation verlor sie plötzlich den Halt. Eine Zeugin berichtet, dass die Frau vermutlich durch das Ziehen ihres Hundes ins Straucheln kam. In weiterer Folge stürzte sie gemeinsam mit dem Tier über eine zwei bis drei Meter hohe Felskante. Beide landeten auf einem darunterliegenden Spazierweg.

Rettung im Einsatz

Die verletzte Frau wurde noch vor Ort von Einsatzkräften erstversorgt. Anschließend brachte sie das Österreichische Rote Kreuz ins Landeskrankenhaus Weiz. Die 33-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Glück im Unglück: Der Hund der Frau überstand den Sturz ohne Verletzungen.