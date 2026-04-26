Brand in steirischem Gasthaus: Flammen schlagen aus Dachboden

Plötzlich steigt Rauch aus dem Dachboden eines Gasthauses in Maria Lankowitz auf – Sekunden später wird klar: Es brennt. Doch noch bevor die Feuerwehr eingreifen muss, handeln die Besitzer selbst und verhindern Schlimmeres.

Der Eigentümer reagierte geistesgegenwärtig und begann mit dem löschen, ehe die Feuerwehr an Ort und Stelle war.

Der Eigentümer reagierte geistesgegenwärtig und begann mit dem löschen, ehe die Feuerwehr an Ort und Stelle war.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 16 Uhr in einem Gasthaus in Maria Lankowitz (Bezirk Voitsberg). Ausgerechnet im Bereich des Dachbodens, wo sich technische Anlagen befinden, kam es zu einem Brand. Erste Rauchzeichen machten schnell deutlich, dass es sich nicht nur um eine Kleinigkeit handelt.

Flammen in Lüftungsanlage

Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Feuer in der Zu- und Ablüftungsanlage der Küche entstanden sein. Diese befindet sich im Dachboden. Die Situation war heikel: Eine Ausbreitung auf das gesamte Gebäude hätte schwerwiegende Folgen haben können. In dieser kritischen Phase reagierten die Eigentümer des Gasthauses geistesgegenwärtig. Noch bevor die Flammen außer Kontrolle geraten konnten, gelang es ihnen, den Brand eigenständig zu löschen. Ein entscheidender Moment, der vermutlich Schlimmeres verhindert hat.

Feuerwehr übernimmt Nachlöscharbeiten

Die alarmierte Feuerwehr rückte dennoch aus und führte Nachlöscharbeiten sowie Kontrollen durch, um sicherzugehen, dass keine Glutnester zurückbleiben. Der Einsatz konnte rasch abgeschlossen werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Ermittlungen vor Ort deuten darauf hin, dass ein technischer Defekt in der Lüftungsanlage das Feuer ausgelöst haben dürfte.