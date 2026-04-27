11,4 Mio. Euro Passiva: 47 Mitarbeiter von Gastro-Insolvenz betroffen

Die Fürgast Betriebsgastronomie musste ein Sanierungsverfahren beantragen. Die Schulden sind millionenhoch. Betroffen sind außerdem 100 Gläubiger und 47 Mitarbeiter. Eine Fortführung des Unternehmens ist aber geplant.

Die Fürgast Betriebsgastronomie mit Sitz in Seiersberg (Steiermark) musste ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Graz eröffnen. Darüber informiert der Alpenländische Kreditorenverband am Montag. Laut Antrag sind rund 100 Gläubiger und 47 Dienstnehmer betroffen. Die Passiva betragen rund 11.401.000,00 Euro. Laut derzeitigem Stand ist eine Fortführung und Sanierung des Unternehmens beabsichtigt.

4-Sterne-Hotel in Grambach von Insolvenzverfahren betroffen

Das Unternehmen ist unter anderem in den Bereichen Restaurant, Hotels mit Seminarräumlichkeiten, Kantinenbelieferung und Automatenbestückung tätig. So wird etwa im Wirtschaftspark Grambach (Bezirk Graz-Umgebung) ein 4-Sterne-Hotel samt Restaurant betrieben. Das Hotel umfasst 52 Zimmer sowie Seminarräumlichkeiten. Automaten werden an verschiedenen Standorten betrieben.

Sanierungsverfahren über die Fürgast Betriebsgastronomie: Das sind die Gründe

Gründe für die Insolvenz seien der Bau des Hotels in Grambach, der im Jahr 2021 begonnen wurde und dessen Baufertigstellung im Dezember 2022 erfolgte. In diesem Zusammenhang sei es zu einer unvorhergesehenen Steigerung der Baukosten und zu einem ungeplanten Anstieg der Fremdfinanzierungskosten gekommen. Außerdem wurden nach der Hoteleröffnung im Nahfeld verstärkt Infrastrukturprojekte durchgeführt, was zu Straßensperren und damit zu massiven Umsatzrückgängen geführt habe. Ferner seien kalkulierte Förderungen ausgeblieben. „Die Zahlungsschwierigkeiten seien letztlich auf die Finanzierungsaufwendungen und den Umsatzrückgang zurückzuführen. Ferner verweist man auf gestiegene Personalkosten sowie Schäden durch Diebstahl und einen Einbruch“, heißt es.

Förderungen können ab sofort angemeldet werden

Die Verbindlichkeiten werden mit 11.401.000,00 Euro angegeben, wobei es sich hauptsächlich um Kreditverbindlichkeiten handelt. Die Aktiva werden mit 7.465.000,00 Euro angegeben, wobei es sich hauptsächlich um Liegenschaftsvermögen handelt. Den Gläubigern wird vorerst ein den gesetzlichen Mindesterfordernissen entsprechender Sanierungsplanvorschlag (20 % binnen 2 Jahren) vorgeschlagen. Dazu wird ausgeführt, dass der Unternehmensbetrieb vollumfänglich fortgeführt werden soll. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV angemeldet werden.