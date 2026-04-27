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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Brand in Voitsberg.
In Maria Lankowitz kam es zu einem Brand in einem Gasthaus.
Voitsberg
27/04/2026
Glimpflich geendet

Dachbodenbrand im Gasthaus: Gastronom greift selbst ein

Der Wirt konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand löschen. Die Feuerwehr übernahm deshalb nur mehr die Nacharbeiten.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)

Zu einem Lüftungsbrand im Dachboden eines Gasthauses wurden die Feuerwehr Maria Lankowitz am Sonntagabend gerufen. Doch als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte der Besitzer das Feuer bereits gelöscht. „Somit beschränkten sich die Aufgaben der Feuerwehr auf Nachlöscharbeiten mit einer Kübelspritze und die Kontrolle mittels Wärmebildkamera“, so die Feuerwehr.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Brand in Voitsberg.
©OLM d.V. Stefan Bauer |
In Maria Lankowitz kam es zu einem Brand in einem Gasthaus.
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Der Wirt konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand löschen.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Brand in Voitsberg.
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Die Feuerwehr Maria Lankowitz konnte shcnell wieder abrücken.

Nach einer Stunde wurde Einsatz wieder beendet

Nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren, konnte nach ca. einer Stunde wieder ins Rüsthaus eingerückt und die Einsatzbereitschaft bei Florian Steiermark gemeldet werden. Unter der Einsatzleitung von HLM Jandl Peter standen das TLF-A 3000 und der LKW-A mit 12 KameradInnen im Einsatz. Auch eine Polizeistreife war vor Or.

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