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Das Bild auf 5min.at zeigt eine glückliche Frau und im Hintergrund Eurobanknoten.
Ein Steirer gewann im Lotto über 129.000 Euro.
Steiermark
27/04/2026
Lotto-Gewinn

Solo-Gewinn: Steirer knackt Lotto-Fünfer und räumt über 129.000 Euro ab

Da staunte ein Steirer wohl nicht schlecht: Von insgesamt zehn Quicktipps brachte ihm ausgerechnet der sechste den Solo-Gewinn.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)

Bei der Lottoziehung am vergangenen Sonntag ging es um einen Jackpot im Wert von satten 3,1 Millionen Euro. Doch keiner der abgegebenen Tipps hatte die richtige Kombination mit den Gewinnzahlen. Damit geht es am kommenden Mittwoch mittlerweile um einen Vierfachjackpot im Wert von 4 Millionen Euro.

Das sind die Zahlen der Lottoziehung am 26. April

Lotto: 2, 6, 9, 10, 15, 29  Zusatzzahl: 37
LottoPlus: 4, 20, 35, 40, 43, 44
Joker: 9, 4, 3, 2, 8, 7

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn?

Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser
Mehr als 100.000
Zwischen 1.000 und 100.000 Euro
Zwischen 100 und 1.000 Euro
Zwischen zehn und 100 Euro
Weniger als zehn Euro
Ich habe noch nicht gewonnen
Ich spiele nicht mit

Lottoziehung am Sonntag: Steirer hat Zahlenglück

Richtiges Glück hatte aber ein Steirer. Denn das richtige Händchen für die Zahlen brachte dem Lottospieler einen Fünfer mit Zusatzzahl. „Der Gewinn wurde mit dem sechsten von zehn gespielten Quicktipps erzielt“, heißt es seitens der „Österreichischen Lotterien„. Damit konnte der Glückspilz gleich einen Solo-Gewinn abräumen. Mehr als 129.000 Euro wandern auf das Konto des Gewinners.

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