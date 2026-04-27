Solo-Gewinn: Steirer knackt Lotto-Fünfer und räumt über 129.000 Euro ab

Da staunte ein Steirer wohl nicht schlecht: Von insgesamt zehn Quicktipps brachte ihm ausgerechnet der sechste den Solo-Gewinn.

Ein Steirer gewann im Lotto über 129.000 Euro.

Ein Steirer gewann im Lotto über 129.000 Euro.

Bei der Lottoziehung am vergangenen Sonntag ging es um einen Jackpot im Wert von satten 3,1 Millionen Euro. Doch keiner der abgegebenen Tipps hatte die richtige Kombination mit den Gewinnzahlen. Damit geht es am kommenden Mittwoch mittlerweile um einen Vierfachjackpot im Wert von 4 Millionen Euro.

Das sind die Zahlen der Lottoziehung am 26. April Lotto: 2, 6, 9, 10, 15, 29 Zusatzzahl: 37

LottoPlus: 4, 20, 35, 40, 43, 44

Joker: 9, 4, 3, 2, 8, 7

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Lottoziehung am Sonntag: Steirer hat Zahlenglück

Richtiges Glück hatte aber ein Steirer. Denn das richtige Händchen für die Zahlen brachte dem Lottospieler einen Fünfer mit Zusatzzahl. „Der Gewinn wurde mit dem sechsten von zehn gespielten Quicktipps erzielt“, heißt es seitens der „Österreichischen Lotterien„. Damit konnte der Glückspilz gleich einen Solo-Gewinn abräumen. Mehr als 129.000 Euro wandern auf das Konto des Gewinners.