Solo-Gewinn: Steirer knackt Lotto-Fünfer und räumt über 129.000 Euro ab
Da staunte ein Steirer wohl nicht schlecht: Von insgesamt zehn Quicktipps brachte ihm ausgerechnet der sechste den Solo-Gewinn.
Bei der Lottoziehung am vergangenen Sonntag ging es um einen Jackpot im Wert von satten 3,1 Millionen Euro. Doch keiner der abgegebenen Tipps hatte die richtige Kombination mit den Gewinnzahlen. Damit geht es am kommenden Mittwoch mittlerweile um einen Vierfachjackpot im Wert von 4 Millionen Euro.
Das sind die Zahlen der Lottoziehung am 26. April
Lotto: 2, 6, 9, 10, 15, 29 Zusatzzahl: 37
LottoPlus: 4, 20, 35, 40, 43, 44
Joker: 9, 4, 3, 2, 8, 7
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Lottoziehung am Sonntag: Steirer hat Zahlenglück
Richtiges Glück hatte aber ein Steirer. Denn das richtige Händchen für die Zahlen brachte dem Lottospieler einen Fünfer mit Zusatzzahl. „Der Gewinn wurde mit dem sechsten von zehn gespielten Quicktipps erzielt“, heißt es seitens der „Österreichischen Lotterien„. Damit konnte der Glückspilz gleich einen Solo-Gewinn abräumen. Mehr als 129.000 Euro wandern auf das Konto des Gewinners.