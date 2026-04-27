Fiese Falle auf Promenade: Schnur in Kopfhöhe gespannt

Beim Spazierengehen fiel jemandem eine besonders gefährliche Falle auf: Jemand spannte auf sieben Meter Länge eine Schnur über die Klaus-Maria-Brandauer-Promenade.

Es war Freitag bei einem Spaziergang, als einer Person auffiel, dass eine Schnur über die Klaus-Maria-Brandauer-Promenade (Bezirk Liezen, Steiermark) gespannt wurde. Auch die Beamten der Polizeiinspektion Bad Aussee konnten vor Ort feststellen, dass etwa 100 Meter nach dem Zugang „Am Hausersteg“, nahe einer Eisstockbahn an der Traun, eine rund fünf Milimeter dicke Schnur auf ca. sieben Metern Länge in etwa 150 Zentimeter Höhe zwischen zwei Bäumen angebracht war.

Urlauber missachten Fahrverbot

„Aufgrund der Höhe bestand eine potenzielle Gefährdung, insbesondere für Radfahrer“, so die Polizei. Die Benutzung dieses Abschnitts der Klaus-Maria-Brandauer-Promenade ist für Radfahrer grundsätzlich eigentlich untersagt, wird aber insbesondere von Urlaubern wiederholt missachtet. „Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum 24. April 2026, zwischen 13 und 14 Uhr eingegrenzt werden“, heißt es. Verletzt wurde niemand.