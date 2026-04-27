6.000 Raser erwischt: Polizei zieht harte Bilanz

Knapp eine Woche lang lag der Schwerpunkt der steirischen Polizei auf Rasern – mit einem beeindruckenden Ergebnis: Über 6.000 Personen wurden auf frischer Tat ertappt.

Die alarmierenden Unfallzahlen haben die steirische Polizei dazu veranlasst, eine Schwerpunktwoche zu starten. Die Ergebnisse vom 20. bis 26. April 2026 zeigen ein deutliches Ergebnis. „In dieser Woche mussten über 6.000 Geschwindigkeitsübertretungen geahndet werden“, wie die Polizei informiert. Davon wurden in rund 4.400 Fällen Anzeigen an die zuständige Verwaltungsstrafbehörde erstattet, rund 1.600 Übertretungen wurden direkt mit Organmandaten geahndet.

Schwerpunktaktionen in der Steiermark sollen öfter durchgeführt werden

Außerdem wurden etwa 2.300 Alkoholüberprüfungen mittels Vortestgerät durchgeführt, die in Summe zu zwölf Anzeigen an die Strafbehörden führten. Darüber hinaus wurden über 90 Fahrzeuglenker beim Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung ertappt. Bei den Fahrzeugüberprüfungen mussten insgesamt elf Kennzeichen wegen technischer Mängel abgenommen werden. „Die Zahlen führen eindrücklich vor Augen, dass derartige koordinierte Schwerpunktaktionen absolut wichtig sind. Die steirische Polizei wird auch in Zukunft solche Aktionen durchführen. Durch Erhöhung des Kontrolldrucks kann die Verkehrssicherheit gesteigert werden“, betont der Leiter der Landesverkehrsabteilung, Oberst Kurt Lassnig.