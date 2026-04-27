Vollbremsung geht schief: Motorradfahrer (56) kracht in Straßenlaterne

Der Motorradfahrer dürfte einen Rückstau im Kreuzungsbereich übersehen haben. Er versuchte noch zu bremsen und auszuweichen und krachte dabei gegen eine Laterne. Er wurde schwer verletzt.

Der 56-Jährige war am Sonntagabend mit seinem Motorrad auf der L518 in Knittelfeld (Bezirk Murtal, Steiermark) stadtauswärts unterwegs. „Laut bisherigen Erkenntnissen dürfte er einen Rückstau im Kreuzungsbereich Kärntner Straße / Freiheitsallee übersehen haben“, so die Polizei. Daraufhin leitete er eine Vollbremsung ein und versuchte, über den angrenzenden Geh- und Radweg auszuweichen. Dabei kam es zur Kollision mit einer Straßenlaterne, wodurch der Motorradlenker schwer verletzt wurde.

Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Auch die Freiwillige Feuerwehr Knittelfeld war vor Ort. Die Einsatzkräfte führten die Bindung der ausgelaufenen Betriebsmittel durch. Der Verletzte wurde in das Krankenhaus Murtal gebracht. „Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen erfolgte anschließend die Verlegung in das UKH Graz“, heißt es. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.