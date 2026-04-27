17-Jährige in Lehrbetrieb sexuell belästigt – 7.600 Euro Entschädigung

„Das ist normal bei uns.“ Mit diesen Worten wurde die junge Auszubildende vom Chef abgewimmelt. Doch das ließ sie sich nicht gefallen und suchte sich Hilfe.

Angefangen haben die Belästigungen durch Gäste im Café der Tankstelle, in der sie ihre Ausbildung machte. Doch anstatt Hilfe von ihrem Chef zu bekommen, erhielt sie eine gleichgültige Antwort, er könne nichts tun, schließlich könne er seine Gäste nicht rauswerfen.

Lehrling wehr sich gegen Belästigung: „Das ist normal bei uns“

Doch nur kurze Zeit später soll auch er begonnen haben, die 17-Jährige mit anzüglichen Bemerkungen und unerwünschten Berührungen zu belästigen. Die junge Frau forderte ihn auf aufzuhören, doch sie wurde einfach nur abgewimmelt. „Das ist normal bei uns“, soll er ihr gesagt haben, wie die Arbeiterkammer (AK) den Fall schildert.

Junge Steirerin bekommt nach sexueller Belästigung 7.600 Euro

Doch gefallen lassen wollte sie sich das auf keinen Fall und wandte sich mit ihren Eltern an die AK. „Es kam zu einem berechtigten vorzeitigen Austritt aus der Lehre“, heißt es. Der jungen Steirerin stand zusätzlich ein doppelter Schadenersatz zu – einmal in der Höhe von drei Monatsgehältern, weil der Arbeitgeber seine Fürsorgepflicht im Zusammenhang mit den Übergriffen durch die Gäste verletzte, und einmal wegen der Belästigung durch ihn selbst. Schließlich kam es zu einem Vergleich, der ihr insgesamt 7.600 Euro von ihrem ehemaligen Chef einbrachte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 13:02 Uhr aktualisiert