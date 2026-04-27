Ärger nach Fest: Maibaum einfach umgesägt – jetzt droht Anzeige

Nach einer nächtlichen Attacke auf den Maibaum setzt die Feuerwehr dem mutmaßlichen Täter eine Frist. Sollte er sich nicht melden, könnte der Vorfall bei der Polizei landen.

Brauchtum und Traditionen gehören in vielen Städten und Gemeinden einfach dazu. Dabei kann es auch hin und wieder zu Sachbeschädigungen kommen. „Brauchtum hat seine Grenzen“, betont die Feuerwehr Spielberg auf Facebook. „Leider kam es in der vergangenen Nacht nach unserer gelungenen Veranstaltung zu einer mutmaßlichen Straftat: Unser liebevoll aufgestellter Maibaum wurde umgeschnitten“, erklären sie. Besonders bitter, denn in diesen Baum stecken viele Stunden Arbeit, Engagement und Herzblut – von der Vorbereitung bis hin zu den kunstvollen Schnitzereien.

Mutmaßlicher Täter soll sich melden sonst droht Anzeige

Doch ein aufmerksamer Nachbar konnte helfen: Ein schwarzer BMW konnte samt Kennzeichen ausfindig gemacht werden. „Wir geben den Verantwortlichen hiermit 48 Stunden Zeit, sich bei uns zu melden“, heißt es weiter. Sollte das nicht passieren, wird Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Feuerwehrmitglieder konnten zumindest einen Teil des Baumes noch retten und wieder aufstellen.