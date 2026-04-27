Akute Waldbrandgefahr: Schon ein Funke kann existenzbedrohend werden

Bei der aktuellen Trockenheit kann schon ein kleiner Funke genügen, um die Existenz von Waldbesitzern in Gefahr zu bringen. Auch der Lebensraum für Pflanzen und Tiere wird dabei zerstört.

Sowohl in Kärnten als auch in Graz kämpfen derzeit Hunderte Feuerwehrkräfte gegen zwei verheerende Waldbrände. Eine große Rolle spielt dabei auch die anhaltende Trockenheit. Deshalb warnt die Landwirtschaftskammer Steiermark vor der aktuellen, akuten Waldbrandgefahr.

Ein kleiner Funke bewirkt schwerwiegenden Waldbrand

„Schon ein kleiner Funke kann genügen, um einen Waldbrand mit schwerwiegenden Folgen auszulösen“, heißt es. Deshalb wird die Bevölkerung dazu aufgerufen, besonders in Waldgebieten, in den Randzonen sowie an trockenen Wiesenrändern äußerst vorsichtig zu sein. Denn rund 85 Prozent aller Waldbrände werden direkt oder indirekt von Menschen verursacht.

Trockenheit und Wind führen zu akuter Waldbrandgefahr

Die anhaltende Trockenheit sowie hohe Temperaturen und Wind sorgen weiterhin für eine akute Waldbrandgefahr. Die heimischen Wälder sind derzeit extrem ausgetrocknet. Besonders gefährdet sind aktuell Nadelwälder sowie höher gelegene Waldgebiete mit wenig Bodenvegetation. Der Wind verstärkt die Austrocknung zusätzlich und begünstigt die rasche Ausbreitung von Bränden.

Existenzen durch Waldbrand gefährdet

„Wald, der über Generationen hinweg nachhaltig gepflegt wird, kann im Nu zerstört sein. Die Existenzgrundlage der Waldbesitzer steht auf dem Spiel, ebenso der Lebensraum einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt“, warnt Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger. Häufige Auslöser von Waldbränden sind achtlos weggeworfene Zigaretten, offenes Feuer, Grillstellen oder Funkenflug.