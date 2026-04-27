Garagenbrand, Rettung, Waldbrand: Feuerwehren übten für den Ernstfall

Großeinsatz unter Übungsbedingungen: Bei der Abschnittsübung des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag trainierten 77 Feuerwehrkräfte aus sechs Wehren den Ernstfall

Am Samstag, 25. April 2026 fand die Abschnittsübung des Abschnittes I des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag statt.

Am Samstag, 25. April 2026 fand die Abschnittsübung des Abschnittes I des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag statt.

Am Samstag, 25. April 2026 fand die Abschnittsübung des Abschnittes I des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag statt. Sie wurde von der FF Kapellen beim Almgasthaus Moassa durchgeführt. Übungsannahme war ein Garagenbrand „B-10“ mit Menschenrettung unter Einsatz von schwerem Atemschutz, sowie eine Technische Hilfeleistung „T10“ und eine Brandbekämpfung des angrenzenden Waldes.

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Eigesetzt waren alle sechs Feuerwehren des Abschnittes mit 77 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen. Für den Wasserbezug standen zwei Traktoren mit Wasserfässern (8.000 Liter und 5.500 Liter) und das Großtanklöschfahrzeug – GTLF Böhler mit 9.000 Liter bereit. Es wurden rund 60 B-Druckschläuche (1.200 Meter) ausgelegt. ABI Karl Fritz und Bürgermeister Peter Tautscher lobten bei der Schlusskundgebung den Übungsverlauf und bedankten sich für den Einsatz aller Mitwirkenden. Nach der Schlusskundgebung erfolgte die Verpflegung im neu eröffneten Almgasthaus Moassa.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 15:03 Uhr aktualisiert