Besucherrekord bei der Langen Nacht der Forschung in Leoben

Die Montanuniversität Leoben hat bei der Langen Nacht der Forschung 2026 ein starkes Zeichen gesetzt und zahlreiche Besucherinnen und Besucher angezogen.

Die Montanuniversität Leoben präsentierte bei der Langen Nacht der Forschung am 24. April ihre geballte Innovationskraft bei Führungen, spannenden Demonstrationen, zwei Ausstellungen und vielen Mitmachaktivitäten. Zusätzlich konnte ein neuer Rekord an Besuchern aufgestellt werden.

Die Montanuniversität Leoben präsentierte bei der Langen Nacht der Forschung am 24. April ihre geballte Innovationskraft bei Führungen, spannenden Demonstrationen, zwei Ausstellungen und vielen Mitmachaktivitäten. Zusätzlich konnte ein neuer Rekord an Besuchern aufgestellt werden.

Von lernenden Robotern und KI-basiertem Recycling über innovative Materialwissenschaften bis hin zur Tunnelforschung und Energie der Zukunft. Die Montanuniversität Leoben präsentierte bei der Langen Nacht der Forschung am 24. April ihre geballte Innovationskraft bei Führungen, spannenden Demonstrationen, zwei Ausstellungen und vielen Mitmachaktivitäten. Zusätzlich konnte ein neuer Rekord an Besuchern aufgestellt werden.

Forschung zum Anfassen

An den insgesamt 43 Stationen konnten Besucher erleben, wie Maschinen lernen, wie aus Abfällen neue Rohstoffe entstehen und welche Innovationen unsere Mobilität zukünftig prägen werden. Zahlreiche Mitmachexperimente machten Forschung für Groß und Klein erlebbar. Forschung zum Anfassen Ergänzend zu den Uni-Stationen hatten Besucher die Möglichkeit, weitere Forschungsstandorte der Montanuni kennenzulernen: Im „Zentrum am Berg“ in Eisenerz erhielten Besucher spannende Einblicke in den modernen Tunnelbau. Zudem öffnete auch das Forschungszentrum für Wasserstoff und Kohlenstoff in Leoben-Leitendorf seine Türen. Für beide Standorte standen kostenlose Shuttlebusse zur Verfügung.

Kleine Forscher ganz groß

Damit auch die kleinsten Besucherinnen und Besucher Forschung spielerisch entdecken konnten, waren viele der Stationen bewusst so gestaltet, dass auch Kinder ab 6 Jahren aktiv mitmachen können – damit eignete sich die Veranstaltung ideal für einen gemeinsamen Besuch mit der ganzen Familie. Im Erzherzog-Johann-Trakt lud die Montanuniversität mit einem bunten Mitmachprogramm für Familien zum Verweilen und Staunen ein: Die HTL Leoben, das Europagymnasium und das Lehr-Lern-Labor Leoben boten frei zugängliche Stationen zum gemeinsamen Experimentieren und Entdecken insbesondere für die jüngsten Besucher an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 23:43 Uhr aktualisiert