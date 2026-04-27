Energie Steiermark investiert Rekordsumme und senkt Preise ab Juni erneut

Die Energie Steiermark blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte das operative Ergebnis auf 122,9 Millionen Euro gesteigert werden. Gleichzeitig investierte das Unternehmen mit mehr als 350 Millionen Euro so viel wie noch nie zuvor – vor allem in den Ausbau der Netze sowie in Projekte im Bereich erneuerbarer Energie. „Ein klares Signal, dass unser Unternehmen einer der größten Impulsgeber für Wirtschaft und Arbeitsmarkt im Süden Österreichs ist“, so das Vorstands-Team Martin Graf und Werner Ressi bei der heutigen Bilanz-Präsentation.

Strompreis wird um 17 Prozent reduziert

Für Kundinnen und Kunden gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Nach einer bereits erfolgten Preissenkung im Vorjahr wird der Strompreis mit 1. Juni erneut um 17 Prozent reduziert. Ein durchschnittlicher Haushalt soll dadurch im Vergleich zu 2025 rund 300 Euro pro Jahr sparen. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es unser Anspruch, positive Marktbedingungen rasch und unkompliziert weiterzugeben“. Um das auch weiterhin möglich zu machen wurde ein Performance- und Wachstums-Programm im Konzern gestartet, „das unsere Strukturen und Prozesse fit für die Zukunft hält“, heißt es.

Ausbau der Energie-Infrastruktur

„Unsere Offensive für ein Upgrade der steirischen Energie-Infrastruktur geht jedenfalls auch in den kommenden Jahren mit hohem Tempo weiter“, so Graf, „bis 2035 planen wir Investitionen von insgesamt rund 5,8 Mrd. EUR, die den Standort entscheidend positiv prägen werden“. Dabei hat neben der Errichtung weiterer Erzeugungsanlagen vor allem auch die Aufrüstung und Modernisierung des über 30.000 Kilometer langen Stromnetzes höchste Priorität. „Die Absicherung der Finanzierung dieser Projekte ist neben den legistischen Rahmenbedingungen eine Schlüssel-Frage der Zukunft“.

Wind- und Wasserkraft

Aktuell wird vor allem der Ausbau der Windenergie mit Hochdruck vorangetrieben: Derzeit sind mit dem Projekt Freiländeralm II, Leistung: 105 Megawatt (MW) und dem Windpark Soboth-Eibiswald (Leistung: 96 MW) zwei Groß-Anlagen in Umsetzung: Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren, noch heuer gehen Windkraftanlagen auf der Freiländeralm in Betrieb, nur ein Jahr später jene auf der Soboth. Die Vorbereitungen für das Windkraft-Projekt auf der Stubalm (Leistung: 60 MW) sind im Gange, die Anlagen sind bereits genehmigt, für die Errichtung der Strom-Ableitung in das nahegelegene Umspannwerk gibt es noch ein Behörden-Verfahren. Allein das Investitionsvolumen für diese drei Windparks beläuft sich auf fast 500 Mio. EUR. Das neue „Sachprogramm Wind“ des Landes Steiermark öffnet für die Nutzung weiterer Potentiale vielversprechende Chancen. Gute Nachrichten auch aus dem Bereich der Wasserkraft: Seit wenigen Wochen liegt die UVP-Genehmigung für die Errichtung des Murkraftwerkes Leoben-Ost vor. Eine Inbetriebnahme ist bereits 2030 vorgesehen. Die entsprechenden ökologischen Vorbereitungsarbeiten für das 60 Mio. EUR-Projekt (es wird gemeinsam mit VERBUND umgesetzt) sind bereits voll angelaufen.

Photovoltaik-Ausbau

Im Bereich der Großflächen-Photovoltaik gingen 2025 der 20 Hektar große PV-Park in Dobl-Zwaring sowie der PV-Park Prank Strelli in St. Marein-Feistritz mit 4 Hektar in Betrieb. „Photovoltaik spielt beim Ausbau der erneuerbaren Energie eine zentrale Rolle. Unsere Sonnenstrom-Offensive sieht vor, in den kommenden Jahren 300 Megawatt Leistung zu installieren. Genug, um über 100.000 Haushalte ausschließlich mit Sonne zu versorgen“, so Graf und Ressi.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 22:54 Uhr aktualisiert